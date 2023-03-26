صحة ورشاقة

أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الأطعمة المدعمة مفيدة أيضًا في مواجهة نقص فيتامين د  يمكن أن تشمل الأطعمة المدعمة بفيتامين د العديد من الأطعمة مثل الحليب والوجبات الجاهزة الأخرى.

 

ووفقا لموقع Thehealthsite هناك عدد من الأطعمة التى تحسن مستوى فيتامين د التى يحتاجها الجسم. 


منتجات الصويايمكن أن يوجد فيتامين د في منتجات الصويا من حوالي 80 إلى 200 وحدة دولية (وحدات دولية)، يمكن أن تتغير هذه الكمية وفقًا للمنتجات المختلفة.

 

الحبوب

 

بشكل عام ، يتوفر 50 إلى 100 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في الحبوب. هذا هو السبب في أن اختيار 100 وحدة دولية فقط من الحبوب سيكون أفضل.


جبنة ريكوتايمكن توفير ما يصل إلى 10 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د عن طريق استهلاك 100 جرام من جبن الريكوتا.


حليب بقرتم العثور على حوالي 115 إلى 124 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في كوب من الحليب (حوالي 226 مل)


البيضتحتوي بيضة واحدة طازجة كبيرة الحجم على حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د.


شرائح لحميتوفر فيتامين د حتى حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) في 100 جرام من السلامي.


لحم كبد البقريتوفر حوالي 48 وحدة دولية (وحدة دولية) من فيتامين د في 100 جرام من كبد البقر.

 

فطر

تم العثور على حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في كوب واحد من الفطر.


الزبدة تم العثور على حوالي 60 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في 100 جرام من الزبدة.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا