شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات صيفية منعشة لمرضى السكر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مرضى السكر خاصة فى شهر رمضان الكريم إلى الاهتمام بنوعيات الطعام والمشروبات التى يتناولونها، ولحسن الحظ هناك الكثير من الطرق الصحية الأخرى للبقاء رطبًا، وفقا لموقع Thehealthsite

شاي أعشاب

إنها طريقة ممتازة أخرى للبقاء رطبًا، ليس فقط خالي من السعرات الحرارية ، ولكنه يوفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية اعتمادًا على الأعشاب المستخدمة. شاي البابونج ، على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين نوعية النوم.

سموثي طريقة ممتازة لترطيب وتغذية جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية، امزج الفواكه والخضروات مع سائل من اختيارك ، مثل ماء جوز الهند أو حليب اللوز ، للحصول على مشروب صحي ولذيذ. عصير خضارهو مصدر ممتاز للعناصر الغذائية، خاصة لأولئك الذين يكافحون من أجل تناول ما يكفي من الخضار، يمكن أن توفر إضافة الخضار الورقية والجزر والبنجر إلى العصير الفيتامينات والمعادن الأساسية. عصير خضارهو مصدر ممتاز للعناصر الغذائية، خاصة لأولئك الذين يكافحون من أجل تناول ما يكفي من الخضار، يمكن أن توفر إضافة الخضار الورقية والجزر والبنجر إلى العصير الفيتامينات والمعادن الأساسية.





ماء منقوع بالليمون إنها طريقة ممتازة لتذوق الماء دون إضافة سعرات حرارية. أضف شرائح الخيار والليمون أو أي فواكه أخرى إلى الماء واتركها تنقع في النكهات.





الحساء طريقة ممتازة للبقاء رطبًا وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحساء الذي يحتوي على مرق أقل في السعرات الحرارية ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.





اللبنإنه مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين د والبروتين، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الحليب بديلاً صحيًا للمشروبات السكرية ويمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبتك.





عصير فاكهة طازجيعد اختيار عصير نقي 100٪ بدون سكريات مضافة أمرًا ضروريًا لتجنب الاستهلاك الزائد للسكر.