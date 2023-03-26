شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكر فى رمضان.. تناول المكسرات يقلل من ارتفاع مستوى الجلوكوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمن يعانون من مرض السكري يجب أن يكونوا صارمين للغاية ويقظين في نظامهم الغذائي لأن أي طعام يأكلونه يمكن أن يؤدي فجأة إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز لديهم، خاصة حلال شهر رمضان، ويقول الأطباء إنه إذا أصبح ثابتًا ، فقد يكون ضارًا جدًا.

وفقًا لدراسة حديثة ، فإن تناول اللوز مباشرة قبل تناول وجباتك يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل أو ارتفاع الجلوكوز.

الدراسة التي أجراها مركز أبحاث التغذية ،مرض السكري الوطنيةوبدانة، و Cholesterol Foundation أن استهلاك حوالي 20 جرامًا من اللوز الخام قبل 30 دقيقة على الأقل من الوجبة الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم مع تحسين الأنسولين ، والببتيد C ، ومستويات الجلوكاجون ، وتحسين تقلب الجلوكوز ومعايير نسبة السكر في الدم

وبحسب الدراسة وفقا لموقع "timesnownews" كان هذا أول بحث يتم إجراؤه على الإطلاق للتحقيق في آثار حمل اللوز قبل الوجبة على معايير نسبة السكر في الدم المصابين بمقدمات السكري، ووفقًا لخبراء الصحة ، يعتبر اللوز مفيدًا من الناحية التغذوية لمعظم الأشخاص بشكل عام ولكنه مفيد بشكل خاص لمرضى السكري.

يقول الأطباء أن تناول السعرات الحرارية ينخفض ​​بشكل كبير عن طريق تناول اللوز قبل تناول وجباتك.

ووجدت الدراسة أنه بعد تناول اللوز بانتظام ، كان متوسط ​​مستويات السكر في الدم أقل بشكل ملحوظ بالنسبة للنظام الغذائي الذي يتناول حمولة اللوز قبل الوجبة مقابل نظام التحكم.

وفى الدراسة ، أظهر تناول 20 جرامًا من اللوز قبل 30 دقيقة من تناول الجلوكوز عن طريق الفم انخفاضًا ملحوظًا في جلوكوز الدم ، وأنسولين المصل ، وجلوكاجون البلازما ، وببتيد المصل C في النظام الغذائي قبل تناول وجبة اللوز بالمقارنة مع وقال بيان للباحثين ان السيطرة على النظام الغذائي ".





كيف يفيد اللوز؟وفقًا للبحث ، عند تناوله قبل 30 دقيقة من الوجبات ، يساعد اللوز على إفراز الأنسولين الذي يحفزه 75 جم من الجلوكوز الفموي، كما أن محتوى الألياف في اللوز يزيد من لزوجة محتويات الأمعاء مما يعيق انتشار الجلوكوز، تعمل الدهون في المكسرات على إبطاء وقت إفراغ المعدة ، وبالتالي تأخير امتصاص الجلوكوز.

اللوز مليء بالزنك والمغنيسيوم وبالتالي يساعد على تحفيز مستقبلات التيروزين كيناز في الأنسجة الدهنية ، وتحسين حساسية الأنسولين، يقول الأطباء إن مرضى السكر عادة ما يعانون من نقص أكبر في المغنيسيوم مقارنة بالآخرين لأن المغذيات تمر في الغالب مع البول.

أيضًا ، نظرًا لكونها غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أو الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، فإن الجوز يساعد على زيادة حساسية الأنسولين ويقلل من الجوع.





كم عدد اللوز يجب أن تستهلك؟بحسب الوزارة الزراعة في الولايات المتحدةتحتوي أوقية اللوز على:

164 سعرة حرارية

6 غرامات من البروتين

3.5 جرام من الألياف الغذائية

يقترح الأطباء تناول أونصة ، وهي حوالي 23 حبة لوز قبل الوجبات للحصول على أفضل النتائج.