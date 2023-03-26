شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول البيض في وجبة السحور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض يعد من الأطعمة المهمة للجسم، فتناولك له يساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المهمة والتي يحتاجها الجسم، خاصة خلال شهر رمضان، فالصيام قد يعرض الجسم لفقدان بعض العناصر المهمة له، ولذا تناولك للبيض يساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بهذه العناصر.

ووفقا لموقع “everdayhealth”، فالبيض يحتوي علي البروتين، والكالسيوم، وفيتامين د، والفسفور، وفيتامين ب، وأ، ولذا تناوله يعد قنبلة من الفوائد التي تحل على الجسم.

ولذا ينصح بتناوله في وجبة السحور، والهدف هو الحصول علي فوائده الكثيرة التي تحل علي جسم عند الاعتياد على تناوله.

وجبة السحور تعد من أهم الوجبات التي يجب الحرص على تناولها خلال شهر رمضان، لأنها تعد المخزن الجيد للجسم للعناصر الغذائية التي يفتقدها الجسم خلال ساعات الصيام، ولذا ينصح بتناول البيض خلالها.

فيرجع احتواء البيض علي نسبة كبيرة من البروتين المفيد والجيد للجسم، لزيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، ولذا فتناولك لها يعد خيارا رائعا لتقليل فرص الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

يمنح البيض جسم الإنسان الطاقة اللازمة التي يحتاجها، وأيضا يعمل علي تقليل حدة الشعور بألم العظام خلال شهر رمضان والسبب أنه يحتوي علي عنصر الكالسيوم، وفيتامين د.