شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفحوصات التى تكشف عن الجلطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلطات الدموية عبارة عن كتل شبه صلبة من الدم يمكن أن تكون ثابتة (تجلط الدم) وتمنع تدفق الدم أو تنفصل (الانسداد) وتنتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويمكن أن تكون جلطات الدم مهددة للحياة اعتمادًا على موقعها وشدتها.

وحسب ما ذكره موقع radiologyinfoمن المحتمل أن يقوم طبيبك بإجراء فحص بدني ، وقد تخضع لفحص وريدي بالموجات فوق الصوتية أو تصوير الأوعية المقطعية المحوسبة (CTA) للصدر أو البطن / الحوض أو الرأس للمساعدة في تشخيص حالتك، قد يعتمد العلاج على ما إذا كانت الجلطة موجودة في الشريان أو الوريد.

قد يصف طبيبك دواءً أو انحلال الخثرة الموجه بالقسطرة ، أو الجراحة ، أو مرشح الوريد الأجوف السفلي (IVC) لعلاج حالتك.

كيف يتم تشخيص وتقييم جلطات الدم؟

يختلف تقييم حالتك اعتمادًا على موقع الجلطة الدموية ونوعها سيبدأ طبيبك عادةً بالحصول على تاريخك الطبي ، حيث قد يوفر ذلك معلومات حول العوامل التي تسببت في حدوث الجلطة ، وسيقوم أيضًا بإجراء فحص بدني في حالة الطوارئ حيث قد لا يتمكن المرضى من وصف أعراضهم ، قد يرسل الأطباء المرضى للاختبار فورًا بعد الفحص البدني.

قد يتم إرسالك لإجراء واحد أو أكثر من الاختبارات التالية:

-الموجات فوق الصوتية الوريدية : عادة ما يكون هذا الاختبار هو الخطوة الأولى لتأكيد تجلط الدم الوريدي تستخدم الموجات الصوتية لتكوين منظر لأوردتك يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية دوبلر للمساعدة في تصور تدفق الدم عبر الأوردة إذا كانت نتائج الموجات فوق الصوتية غير حاسمة ، فيمكن استخدام تصوير الأوردة أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي .

-تصوير الأوعية المقطعي المحوسب للصدر: إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بانسداد رئوي ، فقد تخضع لفحص تصوير الأوعية المقطعي المحوسب السبب الأكثر شيوعًا للانسداد الرئوي هو جزء من جلطة في الساق أو في الحوض والتي انفصلت وانتقلت عبر الأوردة إلى الرئة قد يتم إرسالك لإجراء أشعة سينية على الصدر إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا بحالة أخرى غير الجلطة الدموية.

-تصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي المحوسب للبطن والحوض: يمكن استخدام هذا النوع من الأشعة المقطعية إذا اشتبه طبيبك في وجود جلطة دموية في مكان ما في البطن أو الحوض يمكن استخدامه أيضًا لاستبعاد الحالات الأخرى التي تسبب نفس أعراض جلطات الدم.

-تصوير الأوعية الدموية بالرأس والرقبة بالتصوير المقطعي المحوسب: إذا ظهرت عليك أعراض السكتة الدماغية ، سيطلب طبيبك إجراء فحص طارئ بالأشعة المقطعية للرأس للتأكد من وجود جلطة في بعض الحالات ، قد يطلب طبيبك إجراء فحص تصوير الأوعية الدماغية يمكن أيضًا إجراء الموجات فوق الصوتية للشريان السباتي لمعرفة ما إذا كانت قطعة من جلطة دموية في رقبتك قد انتقلت إلى دماغك.

قد تسبب جلطات الدم أعراضًا تحاكي أمراضًا أو حالات أخرى. قد تخضع لاختبارات إضافية لاستبعاد الحالات الأخرى.

كيف يتم علاج جلطات الدم؟

جلطات الشرايين:

قد يوصي طبيبك بإجراء عملية تحلل الخثرة الموجه بالقسطرة ، وهو إجراء يتم من خلاله توصيل أدوية "تكسير الجلطة" إلى موقع الجلطة ، أو الخضوع لعملية جراحية لإزالة الجلطة. تهدف هذه العلاجات إلى إدارة الجلطات بقوة لأن الجلطات الشريانية يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية يتم استخدامها عادة فقط في الحالات التي تهدد الحياة أو الطوارئ.

الجلطات الوريدية:

إذا تم تشخيص إصابتك بجلطة وريدية عميقة ، فسيتم وضعك على دواء مضاد لتخثر الدم للمساعدة في ترقق الدم والسماح له بالمرور بسهولة أكبر عبر موقع الجلطة.

قد يطلب منك طبيبك الخضوع لإجراء يسمى وضع مرشح الوريد الأجوف السفلي. يوصى بهذا للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الدم. يتم وضع مرشح في الوريد للمساعدة في منع شظايا الجلطات الدموية من الانتقال عبر الأوردة إلى القلب أو الرئتين.