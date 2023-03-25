شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة الكولسترول المرتفعة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. اعرف طرق خفضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين المحيطية حيث أن الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية تجعل من الصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين، ويمكن أن تؤدي السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني وقلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف وتناول الدهون غير الصحية إلى زيادة مستويات الكوليسترول، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، بحسب موقع "Health". كيف تتحكم في مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي؟يمكن أن تكون هذه النصائح مفيدة لك لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. 1. ممارسة الرياضة هل تعلم أن ممارسة الرياضة كل يوم سيساعدك في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة، من غير المنطقي أن تساعد التمارين الرياضية على زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهو الكوليسترول "الجيد". يمكنك القيام بأي نشاط من اختيارك مثل السباحة أو اليوجا أو الجري أو البيلاتيس أو تمارين رفع الأثقال أو الركض لمدة 30 دقيقة على الأقل و 5 أيام في الأسبوع.

2. الإقلاع عن التدخينومن الحقائق المعروفة أيضًا أن التدخين يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار أو LDL في الجسم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب. من الأفضل اختيار علاج الإقلاع عن التدخين بمساعدة الطبيب. 3. الحفاظ على الوزن الأمثل يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى مستويات غير طبيعية من الكوليسترول. وجدت العديد من الدراسات أن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد في مستويات الكوليسترول لديك. يخفض فقدان الوزن الكوليسترول الكلي جزئيًا عن طريق تقليل قدرة الكبد على إنتاج الكوليسترول الجديد. يساعد فقدان الوزن أيضًا في رفع HDL (الكوليسترول الجيد) وخفض LDL (الكوليسترول الضار).