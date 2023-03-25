شكرا لقرائتكم خبر عن التواء الكاحل.. كيفية علاج هذه الإصابات العضلية الشائعة في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التواء الكاحل هو أكثر إصابات العضلات والعظام شيوعًا، يمكن أن تسبب هذه الإصابات مجموعة من الأعراض بما في ذلك الألم والتورم والتصلب، يمكن أن تنجم هذه الإصابات عن تلف العظام أو العضلات أو الأنسجة الرخوة. قد تشمل مشاكل الكاحل الالتواءات والكسور والتورم في الأوتار والتهاب المفاصل وغيرها.

تحدث معظم حالات الالتواء في الكاحل وفقا لموقع " onlymyhealth"، عندما تكون قد تحركت أو أدرت زاوية تتجاوز النطاق الطبيعي للحركة، أو التعثر أو الهبوط على الأرض مع زيادة القوة والضغط على القدم، في حين أنه في معظم الأوقات، يمكن علاج ألم الكاحل في المنزل دون تدخل طبي، إذا استمر الألم ورافقه التورم، فقد يكون من الجيد زيارة الطبيب.

شدة اصابات الكاحل

تعتمد شدة إصابة الكاحل على مقدار الضرر الذي حدث ومدى عدم استقرار المفصل بعد الإصابة، قد يكون الطريق إلى الشفاء طويلًا إذا كان الألم شديدًا، عندما يكون هناك حد أدنى من التمدد ، يكون هناك ألم خفيف وتورم ومع ذلك ، لا يوجد عدم استقرار في المفاصل ويمكن للشخص أن يتعافى في غضون ثلاثة أسابيع.

إذا كان هناك تمزق جزئي، فقد يكون هناك بعض عدم الاستقرار في المفاصل وقد يواجه الشخص صعوبة في حمل الوزن أو المشي، وقد يستغرق التعافي ما يصل إلى ثلاثة إلى ستة أسابيع.

في حالة التمزق الكامل، هناك عدم استقرار كبير في المفاصل إلى جانب فقدان الوظيفة والحركة، قد يعاني الشخص من المشي، قد يستغرق التعافي أيضًا عدة أشهر.

كيفية إصلاح الكاحل المتوتر

تلعب الكاحل دورًا مهمًا في موازنة جسمك، ومن ثم ، يجب عدم الاستخفاف بأي إصابة لحقت بهم، يجب أن يكون هدفك الأول هو تقليل الألم والتورم ومنع الضرر من التقدم.

تتضمن التقنية الكلاسيكية الراحة والجليد والضغط والرفع، خلال الـ 24-48 ساعة الأولى ، يجب أن يحاول الشخص تقليل الأنشطة التي تنطوي على الحركة ، وإبقاء الكاحل في وضع مرتفع ، وتحريك كاحلك برفق لمدة 10 إلى 20 ثانية كل ساعة عندما يكون الشخص مستيقظًا.

يجب على الشخص أيضًا تجنب فترات طويلة على قدميه. بعد 48 ساعة ، يمكن لأي شخص استخدام ساقه أكثر، ومع ذلك ، إذا استمر الألم والتورم ، يجب زيارة الطبيب.