شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن استغلال رمضان في التخلص من الوزن الزائد؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فيمكنك إستغلال شهر رمضان والصيام لحصول علي هذا الأمر، والتمتع بجسم رشيق ومثالي.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يعد من أهم الحيل التي تساهم في فقدان الوزن الزائد، فقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم، والأنظمة الغذائية الأخرى.

وأوضح التقرير، أن التخلص من الوزن الزائد باتباع النظام الغذائية النباتي يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والإصابة بمرض السكر.

فإذا قررت أن تتبع النظام الغذائية النباتي الهادف للتخلص من الوزن الزائد، فعليك القيام بهذه النصائح، ومنها:



-تناول البروتين النباتي: -تناول البروتين النباتي: أثناء اتباع هذه الحمية الغذائية النباتية، وذلك حتي لا يتعرض الجسم لأي مضاعفات صحية، وضعف في العضلات، أو حدوث مشاكل في الصحة العامة، كما أنه يساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالشبع، ولذا فانت لا تتناول كميات كبير من الماء، ولذا يمكنك تناول المكسرات والفول.