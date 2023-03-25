شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. يمكن للبكتيريا الموجودة في فمك سداد شرايين القلب وتسبب عدوى شديدة بالرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صحة الفم جزءًا لا يتجزأ من صحتنا بشكل عام، ولا يمكن المبالغة في أهميتها، الفم هو مدخل الجسم، وأي مرض أو عدوى تنشأ في تجويف الفم يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على باقي الجسم.

أظهرت الأبحاث وفقا لموقع " healthline" أن هناك علاقة قوية بين صحة الفم والصحة العامة، لذلك ، من الضروري الحفاظ على نظافة الفم الجيدة في الحياة اليومية وإجراء فحوصات الأسنان بانتظام.

يمكن أن تؤثر صحة الفم السيئة على صحتك العامة: وإليك كيف العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة ليست نظرية فقط ولكنها مدعومة بالأدلة العلمية. تم ربط صحة الفم السيئة بمجموعة من الحالات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي ومضاعفات الحمل.

على الرغم من المفاهيم الخاطئة الشائعة ، لا تختلف صحة الفم عن صحتنا الجسدية ، حيث يعمل الفم كبوابة للبكتيريا الضارة، غالبًا ما نواجه نحن أطباء الأسنان أفرادًا يقللون من أهمية الدور الذي تلعبه صحة الفم في صحتهم العامة.

النتائج المحتملة لسوء صحة الفم

فيما يلي بعض النتائج المحتملة لسوء صحة الفم:

التهاب الشغاف هو التهاب عضلة القلب نادر ولكنه يهدد الحياة، يمكن أن ينتج عن سوء نظافة الفم، على سبيل المثال ، عندما تتكاثر البكتيريا الموجودة في لوحة الأسنان ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب اللثة (نوع من أمراض اللثة يؤدي إلى التهاب اللثة).

إذا تُركت دون علاج ، فقد يؤدي التهاب اللثة إلى زيادة الفتحات، وعندما يحدث هذا ، تلتهب اللثة ، وبالتالي فإن التهاب اللثة ونزيفها أثناء إجراءات الأسنان يمكن أن يسمح للبكتيريا بدخول الجسم ، مما قد يؤدي إلى نمو جيوب البكتيريا في القلب والتهاب الشغاف. قد تنشأ أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك تصلب الشرايين (انسداد الشرايين) والسكتة الدماغية بسبب الالتهاب الذي تسببه بكتيريا الفم.

يزيد الحمل بين النساء من مخاطر مشاكل صحة الفم، إذا تُركت هذه المشاكل دون رادع ، فقد تؤدي إلى الولادة المبكرة.

يمكن أن يؤدي ضعف صحة الفم أيضًا إلى الالتهاب الرئوي، وفقًا لبعض الدراسات ، فإن الأشخاص الذين لم يخضعوا لفحص الأسنان أبدًا لديهم فرصة أعلى بنسبة 86٪ للإصابة بالالتهاب الرئوي، ذلك لأن البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي قد يتم استنشاقها.

كيف تحافظ على صحة لثتك؟

لمنع حدوث هذه المشكلات ، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

يوصى باستخدام الخيط يوميًا وتنظيف الفرشاة مرتين يوميًا على الأقل لمدة دقيقتين لكل منهما. بعد هذه العملية ، يجب على المرء دائمًا استخدام غسول الفم لإزالة أي جزيئات طعام زائدة قد تترك في الفم.

تلعب فرشاة الأسنان دورًا مهمًا جدًا في صحة الفم، يجب استبداله كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو حتى قبل ذلك إذا كانت الشعيرات متناثرة أو متآكلة، يُنصح أيضًا باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتجنب إتلاف اللثة.

تتأثر صحة الفم أيضًا بنظامنا الغذائي، يوصى باتباع نظام غذائي صحي لأنه يؤثر بشكل إيجابي على صحة الفم وجسمنا. أيضًا ، في حين أن الأطعمة والمشروبات السكرية لذيذة ، يجب أن يقتصر استهلاكها على الحفاظ على صحة الفم الجيدة

يمكن أن يكون للتبغ آثار سلبية خطيرة على أجسامنا وعلى نظافة الفم، يعد استخدام التبغ ، بأي شكل من الأشكال ، سببًا رئيسيًا لسرطان الفم ، والذي يمكن أن يؤثر على الفم والشفتين واللسان والحلق.

حدد موعدًا لفحوصات وتنظيف الأسنان بانتظام مع طبيب أسنانك، يعد القيام بذلك أفضل طريقة لضمان صحة الفم الجيدة حيث سيوصي طبيب الأسنان بالإجراء الصحيح المطلوب للحفاظ على صحة فمك.

أخيرًا وليس آخرًا ، اتصل بطبيب الأسنان الخاص بك بمجرد مواجهة أي مشاكل تتعلق بصحة الفم مثل ألم الأسنان ، وأمراض اللثة ، وجفاف الفم ، وتسوس الأسنان ، وما إلى ذلك ، وقد يؤدي تجاهل ذلك إلى تفاقم الحالة. ومن ثم ، فإن أي مشكلة تتعلق بالأسنان أو اللثة يجب أن تعرض على طبيبك على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.