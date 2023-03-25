ما هي عيوب الصيام المتقطع؟

بيروت - نادين محمد - الصيام المتقطع هو حمية تتضمن فترات متناوبة من الصيام والأكل. إنه ليس نظامًا غذائيًا بالمعنى التقليدي للكلمة، حيث إنه لا يحدد نوع الأطعمة التي يجب تناولها ، بل يحدد موعد تناولها.

هناك عدة أنواع مختلفة من الصيام المتقطع ، ولكل منها طريقته. على الرغم من الاختلافات ، فإن الهدف من الصيام المتقطع هو تقليل تناول السعرات الحرارية الكلية والحث على تعزيز عملية الأيض. وفقًا لمؤيدي الصيام المتقطع ، يمكن أن تؤدي الطريقة إلى فوائد صحية مختلفة ، مثل تقليل الالتهاب وفقدان الوزن.

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في حين أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون فعالاً لبعض الناس ، إلا أنه قد لا يناسب الجميع. يعتمد أفضل نوع من الصيام المتقطع على الاحتياجات الفردية والحالة الصحية والأهداف. من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد أو نمط أكل جديد للتأكد من أنه آمن ومناسب لك.

سلبيات الصيام المتقطع:

من أهم سلبيات الصيام المتقطع هو الجوع والإرهاق الذي يمكن أن يسببه. قد يكون هذا تحديًا للأشخاص ذوي مستويات الطاقة المنخفضة أو أولئك الذين يشاركون في أنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا. عيب آخر محتمل للصيام المتقطع هو أنه يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام خلال أوقات تناول الطعام. قد يؤدي الصيام أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام. إذا لم يكن الناس على دراية بخياراتهم الغذائية ، فقد تؤدي الرغبة الشديدة في تناول الطعام إلى استهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والفقيرة في المغذيات ، مما يؤدي إلى إبطال الفوائد الصحية المحتملة للصيام.

الصورة من موقع istockphoto

قد لا يكون الصيام المتقطع آمنًا لأولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة ، مثل مرض السكري من النوع 1 ، حيث يمكن أن يؤثر الصيام على مستويات السكر في الدم،. يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل توخي الحذر عند التفكير في الصيام المتقطع نظرًا لأنه مرتبط بعادات الأكل غير الآمنة لدى الشباب ، وخاصة المراهقين والشباب.

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ما هي أفضل طريقة لممارسة الصيام المتقطع؟

هناك عدة أنواع مختلفة من طرق الصيام المتقطع. أحد أكثر أشكال الصيام المتقطع شيوعًا هو الأكل المقيّد بالوقت ، والذي يتضمن تقييد تناول الطعام لعدد محدد من الساعات كل يوم - تصوم لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال نافذة مدتها 8 ساعات.

الصورة من موقع istockphoto

على سبيل المثال ، إذا بدأت في تناول الطعام الساعة 12 ظهرًا ، فستتوقف عن الأكل بحلول الساعة 8 مساءً ، وغالبًا ما يشار إلى هذا النوع من الصيام بطريقة 16/8. شكل آخر من أشكال الصيام المتقطع هو صيام اليوم البديل ، والذي يتضمن الصيام كل يومين ، إما عن طريق استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية أو عدم وجود سعرات حرارية على الإطلاق في أيام الصيام.

على غرار صيام اليوم البديل هو نظام 5: 2 الغذائي. إذا اخترت هذه الطريقة ، فستأكل عادة لمدة خمسة أيام من الأسبوع وتقيد عدد السعرات الحرارية التي تتناولها إلى 500-600 سعرة حرارية في اليومين الآخرين. الطريقة الأخيرة للصيام المتقطع هي صيام 24 ساعة ، والتي تتضمن الصيام لمدة 24 ساعة ، عادة مرة أو مرتين في الأسبوع.

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المصدر: موقع Healthline