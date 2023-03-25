إلهان عمر تُقدم مشروع قانون جديد لمحاربة الإسلاموفوبيا إلى مجلس النواب الأميركي

أعلنت النائبة الأميركية المُسلمة إلهان عمر تقديم مشروع قانون جديد لمحاربة الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين من أجل مناقشته في مجلس النواب والتصويت عليه.

وقالت عضوة الكونغرس في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول أول أمس الخميس "مع بداية شهر رمضان المبارك، يجب أن نعيد التأكيد أن أصحاب العقائد الدينية المختلفة يجب أن يكون لهم الحق في العبادة دون خوف".

وأوضحت إلهان عمر أن مشروع القانون يأتي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للهجوم الذي نفذه أحد المسلحين على مسجد "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار عام 2019، وأودى بحياة 51 شخصا.

وحسب صفحة إلهان عمر على موقع الكونغرس، فإن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس النواب برعاية 20 عضوا آخرين من ممثلي الحزب الديمقراطي في المجلس.

وحضر المؤتمر الصحفي النائبة المسلمة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب التي أكدت ما قالته إلهان عمر بشأن الحاجة إلى القانون لمواجهة التصاعد المرتفع لجرائم الكراهية ضد المسلمين في أميركا.

وقالت رشيدة طليب عبر حسابها على تويتر "يجب أن نرفض الإسلاموفوبيا والقومية البيضاء، والسياسات التي تسعى إلى تقسيمنا على أساس من نحن، وكيف نصلي، أو لون بشرتنا".

وتحدث في المؤتمر روبرت ماكاو مدير العلاقات الحكومية في مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" (CAIR)، قائلا "يرحب مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بمشروع القانون الذي يقر بالتهديد الذي يشكله تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا على المسلمين الأميركيين والمسلمين في دول أخرى في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ماكاو "من المهم للغاية أن يقود الكونغرس الطريق إلى رفض هذه الأيديولوجيات البغيضة والخطيرة، ويدعو مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية كلا الجانبين في المجلس (الديمقراطيون والجمهوريون) إلى المشاركة في رعاية هذا القرار وتبنّيه".

ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 شهدت أميركا ارتفاعا ملحوظا في منسوب الإسلاموفوبيا، حيث ازداد عدد جرائم الكراهية ضد الأميركيين المسلمين، وضد أي شخص بدا شكله عربيا أو مسلما، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسب الجزيرة.

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