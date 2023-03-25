5 علامات تشير إلى أن الوقت قد حان للإقلاع عن التدخين

القاهرة - سامية سيد - يعد التدخين من أكثر الممارسات الضارة التي يمكنك القيام بها لتقويض صحتك، بغض النظر عن مدى الإغراء الذي قد يبدو عليه ، فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد الخطوات الأولى لتحسين صحتك. وينصح الخبراء أن يبدأ المدخنون فى تجربة الإقلاع خلال شهر رمضان.

تشير دراسة بريطانية إلى أن التدخين يؤدي إلى تطور حالات صحية مختلفة مثل أمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي والسكري وحتى السرطان، حتى السجائر التي تحتوي على المنثول أو الطبيعية أو منخفضة القطران أو منخفضة النيكوتين لا تقلل من فرصة حدوث عواقب وخيمة، حتى كمية صغيرة من التدخين ، مثل سيجارة واحدة يوميًا ، ترتبط بمخاطر صحية أعلى، وفقا لموقع " OnlyMyHealth" 5 علامات يجب عليك الإقلاع عن التدخين ضيق في التنفس

حان الوقت للإقلاع عن التدخين إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس يزداد سوءًا عند الانخراط في نشاط شاق، وذلك لأن التدخين يضر بالرئتين ، مما يجعل من الصعب تناول الأكسجين واستخدامه بشكل كافٍ.

سعال مزمنالتدخين يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، إذا كنت تسعل لفترة طويلة ، فهذه علامة تحذير، يستمر السعال ويحدث ، خاصة في الصباح، يشير هذا إلى أن رئتيك تكافحان للتخلص من السموم من الدخان، إذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن ومشاكل في الجهاز التنفسي. اصفرار الأسنان والأصابعالعديد من المواد الكيميائية المستخدمة في دخان السجائر لديها القدرة على تغيير لون أسنانك وأصابعك بشكل دائم، قد يكون الوقت قد حان للتوقف عن التدخين إذا لاحظت أن أسنانك تتحول إلى اللون الأصفر أو أن أصابعك بها صبغة صفراء لتحسين مظهرك وصحتك العامة. انخفاض القدرة على الشم والتذوققد تكون علامة على أن التدخين يؤثر على جسمك إذا لاحظت أن أطعمتك المفضلة لا تتذوق طعمها كما كانت من قبل أو أنك لا تستطيع شم الأشياء كما كنت تفعل من قبل، وذلك لأن التدخين يمكن أن يقلل من قدرتك على شم وتذوق الأطعمة. ضغط دم مرتفعتزداد فرصة الإصابة بتصلب الشرايين ، وهو ترسب المواد الدهنية (اللويحات) داخل الشرايين ، مع التدخين والتعرض للتدخين السلبي وهي عملية من المعروف عنها تسريع ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى والضعف الجنسي.