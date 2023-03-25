شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المكون الجزيئي للكافيين يلعب دورًا في صحة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثو بريجهام الذين درسوا كيف ولماذا تتكاثر أنواع معينة من الخلايا في الأمعاء أن الزانثين ، الموجود في القهوة والشاي والشوكولاتة ، قد يلعب دورًا في تمايز Th17، و قد تساعد الرؤى الباحثين على فهم صحة الأمعاء بشكل أفضل وتطور حالات مثل مرض التهاب الأمعاء، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

الأمعاء هي موطن لمجموعة من الميكروبات التي تؤثر على الصحة والمرض. يُعتقد أن بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة تساهم في تطور الحالات الالتهابية ، مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، لكن سلسلة الأحداث الدقيقة التي تؤدي من الميكروبات إلى الخلايا المناعية إلى المرض تظل غامضة.

تستكشف دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى بريجهام والنساء بالضبط ما الذي يؤدي إلى تكوين خلايا Th17 - وهي نوع فرعي مهم من الخلايا في الأمعاء - وتكشف عن بعض العوامل والأحداث الجزيئية التي لا تحظى بالتقدير الكافي والتي تؤدي إلى تمايز الخلايا في القناة الهضمية . أحد هؤلاء اللاعبين هو مستقلب البيورين الزانثين ، والذي يوجد بمستويات عالية في الأطعمة المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي والشوكولاتة.

فأحد المفاهيم في مجالنا هو أن الميكروبات مطلوبة لتمايز الخلايا Th17 ، لكن دراستنا تشير إلى أنه قد تكون هناك استثناءات ، و قال أوهور جينجي دوان ، دكتوراه قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد و التنظير في قسم الطب في BWH. "لقد درسنا الآليات الأساسية لتوليد خلايا Th17 في القناة الهضمية ووجدنا بعض النتائج المدهشة التي قد تساعدنا على فهم أفضل لكيفية ولماذا قد تتطور أمراض مثل مرض التهاب الأمعاء.

وأثناء إلقاء الضوء على الخطوات التي تؤدي إلى تمايز الخلايا Th17 ، اكتشف الباحثون بشكل غير متوقع دور الزانثين في القناة الهضمية، وقال ريتشارد بلومبيرج ، كبير الباحثين ، من قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير الداخلي في قسم الطب. "من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت كمية الزانثين في فنجان من القهوة تؤدي إلى تأثيرات مفيدة أو ضارة في أمعاء الشخص ، ولكن هذا يعطينا أدلة مثيرة للاهتمام يجب متابعتها أثناء سعينا وراء طرق لتوليد استجابة وقائية وحاجز أقوى في الأمعاء ".

يُعتقد أن الخلايا التائية المساعدة (Th17) المنتجة للإنترلوكين -17 تلعب دورًا رئيسيًا في الأمعاء. يمكن أن تساعد الخلايا في بناء حاجز وقائي في الأمعاء ، وعندما تحدث عدوى بكتيرية أو فطرية ، قد تطلق هذه الخلايا إشارات تجعل الجسم ينتج المزيد من خلايا Th17. لكن الخلايا متورطة أيضًا في أمراض مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية ومرض التهاب الأمعاء.

استخدم دوان ، المؤلف الرئيسي المشارك خوان ماتوت ، دكتوراه في الطب ، بلومبرج وزملاؤه العديد من نماذج الفئران لدراسة الأحداث الجزيئية التي تؤدي إلى تطور خلايا Th17. والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن خلايا Th17 يمكن أن تتكاثر حتى في الفئران الخالية من الجراثيم أو الفئران التي كانت تعطي المضادات الحيوية التي تقضي على البكتيريا. وجد الفريق أن إجهاد الشبكة الإندوبلازمية في الخلايا الظهارية المعوية أدى إلى تمايز خلايا Th17 من خلال مستقلبات البيورين ، مثل الزانثين ، حتى في الفئران التي لا تحمل الميكروبات وبتوقيعات وراثية تشير إلى وجود خلايا ذات خصائص وقائية.

لاحظ المؤلفون أن دراستهم اقتصرت على خلايا الأمعاء - فمن الممكن أن يكون للحوار المتبادل بين الخلايا في الأمعاء والأعضاء الأخرى ، مثل الجلد والرئة ، تأثير مهم على النتائج. كما لاحظوا أن دراستهم لم تحدد الأسباب التي تجعل خلايا Th17 ممرضة - أي تلعب دورًا في المرض. لاحظوا أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستكشاف ، بما في ذلك الدراسات التي تركز على خلايا الإنسان من نوع IBD Th17.

قال بلومبرج: "على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يسبب المرض ، فإن الأدوات التي طورناها هنا قد تقربنا خطوة أقرب إلى فهم أسباب المرض وما يمكن أن يساعد في حله أو منعه".