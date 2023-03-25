شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الظهر.. يمكن أن يساعد نظامك الغذائي في منع المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد آلام الظهر والمشاكل المتعلقة بالظهر يومًا بعد يوم حيث يعيش المزيد من الناس نمط حياة خامل، إليك بعض ما يجب فعله وما يجب تجنبه لتجنب هذه المشكلات وفقا لموقع " thehealthsite".

الخضراوات الملونة

يجب أن تكون الخضراوات هي الجزء الأساسي من وجبتك وتأكد بشكل خاص من أن لديك خضروات بألوان مختلفة، تحتوي الخضروات الملونة على مجموعة محددة من العناصر الغذائية.

تناول الدهون الصحية

الدهون الصحية مثالية لمنع أي نوع من المشاكل المتعلقة بالظهر، يمكنك العثور على الدهون الصحية في سمك السلمون والمكسرات وزيت الزيتون والبذور وزيت الأفوكادو.

تجنب اللحوم الحمراء

الأسماك هي أفضل مصادر العناصر الغذائية، وبدلاً من تناول الكثير من اللحوم الحمراء، يوصي الأطباء بالأسماك، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للوقاية من مشاكل الظهر.

تجنب الكربوهيدرات البسيطة

الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر والدقيق مزعجة بشكل خاص، تجنب الكعك والفطائر والحلوى والكربوهيدرات الأخرى مثل المعكرونة والخبز.

تجنب منتجات الألبان

يمكن أن يسبب البيض والجبن والمنتجات القائمة على الحليب مشاكل أكثر مما يمكن حلها.