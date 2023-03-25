شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن التحفيز الكهربائي لإصابات الحبل الشوكي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يستفيد الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في الحبل النخاعي من التحفيز الكهربائي الوظيفي كجزء من عملية التأهيل. ويستخدم هذا العلاج تقنية حاسوبية لإرسال نبضات كهربائية منخفضة المستوى إلى عضلات محددة في ساقيك أو ذراعيك أو يديك أو مناطق أخرى. وتوضع الأقطاب الكهربائية على الأعصاب وتحفز الأعصاب لكي تتمكن من ممارسة الأنشطة، مثل المشي أو ركوب دراجة ثابتة، وفقا لما نشره موقع realsimple

ويمكن أن يسبب التحفيز الكهربائي انقباض عضلاتك، وقد يحفز ذلك زيادة الكتلة العضلية أو التحكم في العضلات. وقد يساعد النشاط العضلي أيضًا على تقليل تقلصات العضلات.

ويحسن التحفيز الكهربائي الوظيفي ما يأتي:

نطاق الحركة

حجم العضلات وقوتها

الاستخدام الوظيفي لليدين أو الذراعين أو الساقين

الدورة الدموية وصحة القلب

التكيف الهوائي واللياقة العامة

القدرة على الوقاية من فقدان كثافة العظام

ويستخدم التحفيز الكهربائي الوظيفي عادة مع وسائل العلاج الأخرى وبرامج ممارسة الرياضة والتثقيف. وقد تتضمن أهدافك العلاجية تحسين كيفية أدائك لأنشطتك اليومية ووضع برنامج صحي يمكنك استخدامه في المنزل.

والآن ، العلاج التحفيزي للأعصاب الذي طوره العلماء في كولومبيا يبشر بالخير في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وقد يسمح في النهاية للأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي باستعادة وظائف أذرعهم.

ويقول كارميل ، طبيب الأعصاب في جامعة كولومبيا ونيويورك بريسبتريان "تستهدف تقنية التحفيز اتصالات الجهاز العصبي التي تنجوها الإصابات ، مما يمكّنها من تولي بعض الوظائف المفقودة".

وفي السنوات الأخيرة ، سمحت بعض الدراسات البارزة حول التحفيز الكهربائي للحبل الشوكي لعدد قليل من الأشخاص المصابين بالشلل غير الكامل بالبدء في الوقوف واتخاذ خطوات مرة أخرى.

ويختلف نهج كارميل لأنه يستهدف الذراع واليد ولأنه يجمع بين تحفيز الدماغ والحبل الشوكي ، مع التحفيز الكهربائي للدماغ يليه تحفيز النخاع الشوكي. يقول: عندما تتلاقى الإشارتان على مستوى الحبل الشوكي ، في غضون 10 ميلي ثانية تقريبًا من بعضهما البعض ، نحصل على التأثير الأقوى ، ويبدو أن هذا الجمع يمكّن الاتصالات المتبقية في النخاع الشوكي من السيطرة.