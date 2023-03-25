شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نزلات البرد قد تمنح الأطفال مناعة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الوباء ، لاحظ الأطباء والباحثون أن الأطفال والمراهقين المصابين بـكورونا أصبحوا أقل مرضًا من البالغين، فالتفسير المحتمل لذلك هو أن الأطفال لديهم بالفعل مستوى سابق من المناعة ضد كورونا الذي توفره خلايا الذاكرة التائية الناتجة عن نزلات البرد، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وبعد دراسة عينات الدم الفريدة المأخوذة من الأطفال قبل الوباء ، حدد باحثون من معهد كارولينسكا في السويد أن خلايا الذاكرة التائية التي تتفاعل مع الخلايا المصابة بفيروس سارس و الفيروس المسبب لـ كورونا.

-أربعة فيروسات كورونا تسبب نزلات البرد:

التفسير المحتمل لهذه المناعة لدى الأطفال هو أنهم أصيبوا بالفعل بنزلات البرد الناجمة عن أحد فيروسات كورونا الأربعة التي تسبب أعراض نزلات البرد الموسمية. هذا يمكن أن يحفز الاستجابة المناعية مع الخلايا التائية القادرة على التفاعل مع الخلايا المصابة بـ سارس.

تعزز هذه الدراسة الجديدة هذه الفرضية وتظهر أن الخلايا التائية التي سبق تنشيطها بواسطة فيروس OC43 يمكن أن تتفاعل ضد سارس.

"ردود الفعل هذه قوية بشكل خاص في وقت مبكر من الحياة وتزداد أضعف بكثير مع تقدمنا ​​في السن ،" كما تقول مؤلفة الدراسة المقابلة Annika Karlsson ، قائدة مجموعة البحث في قسم الطب المخبري ، Karolinska Institutet. "تظهر النتائج التي توصلنا إليها كيف تتطور استجابة الخلايا التائية وتتغير بمرور الوقت ويمكن أن توجه المراقبة المستقبلية وتطوير اللقاحات."

مناعة قوية في سن الثانية

تشير النتائج إلى أن استجابة خلايا الذاكرة التائية لفيروسات كورونا تتطور في سن الثانية. استندت الدراسة إلى 48 عينة دم من أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات ، و 94 عينة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 83 عامًا. كما تضمن التحليل عينات دم من 58 شخصًا تعافوا مؤخرًا من COVID-19.

تقول ماريون هامبرت ، باحثة ما بعد الدكتوراة حاليًا في قسم الطب في هودينجه ، Karolinska Institutet ، المؤلف الأول بالاشتراك مع آنا أولوفسون ، طالبة الدكتوراه في قسم الطب المخبري.