شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التبرع بالخلايا الجذعية لمرضى اللوكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب التبرع بالخلايا الجذعية للنخاع العظمي موافقتك على سحب الخلايا من الدم أو من نخاغ العظم بغرض زراعتها في المتلقي. تُعرف زراعة الخلايا الجذعية أيضًا بزراعة النخاع العظمي أو زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، وفقا لما نشره موقع realsimple

وتجمع الخلايا الجذعية المستخدمة في الزراعة من ثلاثة مصادر. وهذه المصادر هي الأنسجة الإسفنجية الموجودة في وسط بعض العظام، ومجرى الدم (الدم المحيطي)، والحبل السري لدى حديثي الولادة. يعتمد اختيار المصدر على الغرض من عملية الزرع.

وفي السابق، كان إجراء جراحة لسحب الخلايا الجذعية من النخاع العظمي هو السبيل الوحيد لجمع الخلايا الجذعية. أما الآن، أصبح جمع الخلايا الجذعية من الدم مباشرة من خلال الوريد هو الإجراء الأكثر شيوعًا (التبرع بخلايا الدم الجذعية المحيطية).

وينتج الحبل السري كميات ضئيلة من الدم، وقد لا تكون هذه الكميات كافية لمريضٍ بالغ. لذلك يستخدم هذا النوع من الزرع بشكل عام مع الأطفال والمراهقين.

وعمليات زراعة نخاع العظم من العلاجات المنقذة للحياة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مثل اللوكيميا أو اللمفومة أو أنواع أخرى من السرطان أو فقر الدم المنجلي. ولإجراء هذا النوع من جراحات الزراعة، يلزم توفر خلايا جذعية متبرَّع بها.

ربما تفكر في التبرع بالدم أو نخاع العظم إذا احتاج أحد أفراد عائلتك إلى زراعة الخلايا الجذعية ورأى الأطباء أنك قد تكون مُتبرِّعًا مناسبًا لذلك الشخص. أو ربما ترغب في مساعدة شخص آخر، أو حتى شخص لا تعرفه، ينتظر عملية زراعة الخلايا الجذعية.

التبرع بالنخاع العظمي

تجمع الخلايا الجذعية لنخاع العظم من جزء من عظم الحوض تحت تأثير التخدير العام. ويتضمن أكبر خطر مصاحب للتبرع بنخاع العظم استخدام التخدير أثناء الجراحة وتأثيراته.

وبعد الجراحة، قد تشعر بالتعب والضعف وآلام بسيطة في الظهر أو الورك. ويمكنك تناول مسكنات للألم مثل الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil، وMotrin IB، وغير ذلك) للتخلص من عدم الإحساس بالراحة. ومن المحتمل أن تستطيع العودة إلى روتينك العادي في غضون يومين. لكن قد يستغرق الأمر أسبوعين قبل الشعور بالتعافي التام.

التبرع بخلايا الدم الجذعية المحيطية

يرتبط هذا النوع من التبرع بالخلايا الجذعية بمخاطر ضئيلة. يمكن أن تسبب الحقن التي تزيد من عدد الخلايا الجذعية في الدم آثارًا جانبية، مثل آلام العظام وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان والقيء.