شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات دالة على خطر الإصابة بالانسداد الرئوى.. منها ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الانسداد الرئوي" COPD" يعتبر السبب الرئيسي الثالث للوفاة علي مستوي العالم ،وهو احد امراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس، وخاصة انتفاخ الرئة.وذلك وفقا لما نشرته صحيفةإكسبريس البريطانية .

وكشفت احدي الدراسات الحديثة ان انتفاخ الرئة يودي الي تلف الأكياس الهوائية ويمكن أن يتطور إلى مجموعة من المشاكل بما في ذلك الثقوب في رئتيك إذا تركت دون علاج ، ويعرف انتفاخ الرئة باسم الحويصلات الهوائية.

وأشارت الدراسة الي ان الاكياس الهوائية تضعف بمرور الوقت ، وبالتالي يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى مجرى الدم. عند الزفير، ولا تعمل الحويصلات الهوائية التالفة بشكل صحيح ويصبح الهواء القديم محاصرا، ولا يترك مجالا لدخول الهواء النقي الغني بالأكسجين، مما يودي ذلك الي حدوث مشاكل بالتنفس .

العلامات الدالة بالاصابة بالانسداد الرئوي

- زيادة ضيق التنفس

- السعال الصدري المستمر مع البلغم.

- كثرة التهابات الصدر.

- صفير مستمر.

واوصت الدراسة من اذا كنت تعاني من ضيق التنفس ، وانه يزداد سوءا أو يتعارض مع أنشطتك اليومية ، فيعرض رئتيك لإصابة بالانسداد الرئوي ، بالاستشارة الطبية في هذه الحالة .كما اوصت الدراسة بالإقلاع عن التدخين لانه يساعد في استهداف انتفاخ الرئة.

أظهرت نتائج الدراسة انه يمكن الوقاية من مرض الانسداد الرئوي بشكل كبير إذا تجنبت التدخين، إذا كنت تدخن بالفعل، فإن التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد في منع المزيد من الضرر لرئتك ،ويجب أيضا الابتعاد عن التدخين غير المباشر، وهو النوع الناتج عن حرق منتجات التبغ، مثل السجائر أو السيجار.