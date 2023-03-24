شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جراحات الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الغدة الدرقية من أشهر الأمراض التي يعانى منها الكثيرون قد تكون فرط في نشاط الغدة الدرقية او قصور في الغدة الدرقية، وفى بعض الأحيان قد يحتاج المريض لإجراء عملية جراحية وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن جراحة الغدة الدرقية حسب ما ذكره موقع thyroid وهى:

س:لماذا تجرى جراحة الغدة الدرقية ؟

الجراحة هي العلاج الموصى به للعديد من اضطرابات الغدة الدرقية. وتشمل هذه :

-عقيدات كبيرة أو تضخم الغدة الدرقية

-تكيسات الغدة الدرقية المتكررة

-فرط نشاط الغدة الدرقية (مرض جريفز)

-سرطان الغدة الدرقية





س: ما هي أنواع العمليات؟

عادة ما تكون عمليات الغدة الدرقية مباشرة عندما يقوم بها جراح ذو خبرة أكثر أنواع جراحة الغدة الدرقية شيوعًا هي :

-استئصال الغدة الدرقية الكلي (إزالة الغدة الدرقية بالكامل)

-استئصال الفص أو استئصال الغدة الدرقية (إزالة نصف الغدة الدرقية)

-استئصال شبه كامل للغدة الدرقية (إزالة معظم الغدة الدرقية مع ترك القليل من الأنسجة على جانب واحد)

س:ما هي الأسئلة التي يجب أن أطرحها على الطبيب؟

إذا تم إخطارك بأن الجراحة هي خيار لعلاج اضطراب الغدة الدرقية ، فمن المهم أن يشرح لك الطبيب أو الجراح الغرض من العملية ويناقش معك جميع المخاطر التي تنطوي عليها ، مهما كانت صغيرة.

هناك مخاطر لجميع العمليات الجراحية ويجب ألا تخجل من سؤال الجراح عن معدل المضاعفات الشخصية،

س: ما هي المضاعفات المحتملة

من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة لاستئصال الغدة الدرقية ، ومدى احتمالية حدوثها ، وفي بعض الحالات ، ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنبها تشمل المضاعفات الأكثر شيوعًا ما يلي:

-تغيرات الصوت الناتجة عن تلف العصب الحنجري

-انخفاض مستويات الكالسيوم الناجم عن تلف الغدد جارات الدرقية (قصور الدريقات) يحدث عندما تكون الغدد جارات الدرقية في رقبتك غير نشطة أو تنتج القليل جدًا من هرمون الغدة الجار درقية (PTH) - مما يؤدي بدوره إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم أو نقص كالسيوم الدم.

-نزيف ما بعد الجراحة

-خدر الرقبة

-صعوبات التململ

-إزالة غير مكتملة للأنسجة