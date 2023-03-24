شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتخفيف آلام القولون العصبى في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القولون العصبى من الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمى، والتى تسبب الشعور بألم شديد فى المعدة، ويتعرض الشخص المصاب به لعدم القدرة على تناول الطعام، أو ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى، ويمكن تخفيف أعراض القولون العصبي أثناء الصيام أو بعد الإفطار وذلك من خلال اتباع نمط حياة صحي، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، من خضراوات وفواكه، والسبب أنها تحسن من حركة المعدة والأمعاء، وتسهل عملية الإخراج وتحد من التعرض لأى مضاعفات صحية.

ممارسة تمارين التنفس تقلل من مشاكل القولون بشكل ملحوظ، وتحسن حالة الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبى بشكل سريع.

البعد قدر الإمكان عن الأمور المسببة للتوتر والقلق، لأنها تزيد من مشكلة القولون العصبى ولذا تجنبها.

ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تساعد فى تخفيف حدة الشعور بالتوتر والاكتئاب، وتعمل على زيادة حركة الأمعاء والمعدة، وتساهم فى الشعور بالراحة.

علامات وأعراض القولون العصبي

ألم في البطن أو تقلصات أو انتفاخ

الغازات الزائدة

الإسهال أو الإمساك أو نوبات متناوبة من كل منهما

مخاط في البراز

أسباب وعوامل خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

لا يعرف الباحثون بالضبط سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض القولون العصبي ، لكنهم يتوقعون أن الإجهاد في الحياة المبكرة والتغيرات في الميكروبات الموجودة في الأمعاء والمخالفات العصبية في أمعائك قد تلعب دورًا.

ويعتقد بعض الخبراء أن متلازمة القولون العصبي تحدث عندما يكون هناك خلل في هذا التواصل. يقول الدكتور شيمان: "نستجيب جميعًا للتوتر جسديًا ، وبعضنا يتفاعل جسديًا مع أمعائنا ، كما هو الحال مع الإسهال أو الإمساك ، بينما يصاب البعض الآخر بالصداع أو آلام الظهر ".

تكمن المشكلة في أن استجابة الإجهاد في القناة الهضمية يمكن أن تخلق حلقة مفرغة ، حيث يتسبب التوتر في ظهور الأعراض والعكس صحيح ، والتي تُعرف أيضًا باسم حلقة التغذية الراجعة. يقول شيمان: "في كل مرة تتجول فيها ، تزداد الأمور سوءًا ، مثل دوامة الانحدار".

والملايين من الميكروبات تنتشر في الأمعاء ، وفي حين أنها تحمي عادة من العدوى وتساعد جهاز المناعة ، تشير الدراسات إلى أن الاختلالات يمكن أن تؤدي إلى القولون العصبي.