شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد التمر الهندى على سفرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التمر الهندي من المشروبات الأساسية على مائدة إفطار رمضان، وله فوائد عديدة، حيث يحتوي لب التمر الهندي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز صحتك، فى هذا التقرير جمعنا لكم أبرز الفوائد الصحية للتمر الهندي على سفرة رمضان، بحسب موقع ويب ميد "webmd". فوائد التمر الهندى على سفرة رمضان 1- صحة الأنسجة

الأحماض الأمينية، اللبنات الأساسية للبروتين، ضرورية للجسم لنمو وإصلاح الأنسجة.

بعض الأحماض الأمينية ضرورية ، مما يعني أن الجسم لا يستطيع تصنيعها، لذلك يجب على الناس الحصول عليها من الطعام.

يحتوي التمر الهندي على كميات كبيرة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية باستثناء التربتوفان. يفي بمعايير منظمة الصحة العالمية للحصول على بروتين مثالي للأحماض الأمينية الأخرى.

الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان

يوصي العلماء باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة لأسباب عديدة ، من بينها تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. يمكن لمضادات الأكسدة أن تمنع الجذور

الحرة من إتلاف الحمض النووي للخلية.

يعتقد العلماء أن العديد من السرطانات تبدأ بإلحاق الضرر بالحمض النووي. تحتوي المواد الكيميائية النباتية الموجودة في النباتات على صفات مضادة للأكسدة. التمر الهندي غني بالعديد من المواد الكيميائية النباتية ، بما في ذلك بيتا كاروتين.

صحة الدماغ

تحتوي فئة فيتامينات ب على ثمانية فيتامينات مختلفة تعمل بشكل مشابه. كلها قابلة للذوبان في الماء لذلك لا يخزنها الجسم. يجب أن تكون قادرًا على الحصول على ما يكفي من فيتامينات ب في نظامك الغذائي دون اللجوء إلى المكملات. المجموعة الكاملة من فيتامينات ب ضرورية لصحة جيدة. وهي ضرورية بشكل خاص من أجل الأداء السليم للدماغ والجهاز العصبي.

التمر الهندي غني بفيتامينات ب ، وخاصة الثيامين وحمض الفوليك مثل النباتات الأخرى ، لا يحتوي التمر الهندي على فيتامين ب 12.

صحة العظام

الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي من الماغنيسيوم في وجباتهم الغذائية لديهم كثافة عظام أفضل من أولئك الذين يعانون من نقص.

كثير من الناس ، وخاصة المراهقين والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ، لا يحصلون على ما يكفي من الماغنيسيوم. التمر الهندي مصدر غني للماغنيسيوم. كما أنه يحتوي على الكالسيوم أكثر من العديد من الأطعمة النباتية. يمكن أن يساعد الجمع بين هذين المعدنين ، بالإضافة إلى تمارين تحمل الأثقال ، في الوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام.