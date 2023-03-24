بيروت - نادين محمد - يعد الملح أو الصوديوم ضرورياً لمساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، ومع ذلك فإن الإفراط في تناول الملح بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعانين من إحدى هذه الحالات أو كنت معرضة لخطر الإصابة بها، فمن المحتمل أن ينصحك الطبيب الخاص بك بالحد من تناول الملح.

ولكن في تلك الأوقات التي تفرطين فيها في تناول الأطعمة المالحة، فإليك بعض الطرق للتخلص من الملح الزائد من جسمك وعلاج الأملاح بالجسم.

علاج الأملاح بالجسم

يستخدم الصوديوم أو الملح بشكل شائع لإضافة نكهة إلى الأطعمة، ولكن له العديد من الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن تسهم في صحتك العامة. الصوديوم ضروري لصحة الأعصاب؛ لكي تعمل بالشكل الصحيح، كما أنه عنصر غذائي أساسي لتنظيم توازن السوائل في الجسم.

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كمية الملح التي يجب تناولها

يوجد الملح أو الصوديوم بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، مثل الحليب والكرفس والبنجر، ويأتي معظم الملح الذي تتناوله من الأطعمة المشتراة من المتجر والأطعمة المعدة في المطاعم.

وفقًا للإرشادات الغذائية يجب تناول أقل من 2300 ملليجرام من الملح يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي، لكن الغالبية يتناولون أكثر من 3400 ملليجرام من الملح يوميًا.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وغير ذلك على المدى الطويل مما يعرض صحتك للخطر وبعض المضاعفات الأخرى مثل زيادة الشعور بالانتفاخ بعد تناول الأطعمة المالحة.

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أعراض زيادة الملح في الجسم

إليك بعض النصائح التي تساعد في تخفيف أعراض الانتفاخ والتورم وتقليل نسبة الأملاح بالجسم، ولكن إذا كنت تعانين من فرط صوديوم الدم، وهي حالة تكون فيها مستويات الإلكتروليت لديك غير متوازنة بسبب الجفاف أو تناول بعض الأدوية أو تناول نظام غذائي مرتفع في نسبة الصوديوم في الدم.

1. تناول المزيد من الماء

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يعد الترطيب مهماً للغاية لأنه يساعد جسمك على التخلص من الملح الزائد؛ لذا يجب تناول الكثير من الماء يوميًا، والتركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء كالفواكه والخضروات، مثل الفراولة والبرتقال والتفاح والخس والخيار والفلفل، والمشروبات مثل الشوفان مع الماء، مع الحرص على تناول الزبادي وعصائر الفاكهة والشوربة قليلة الأملاح وشاي الأعشاب وغيرها من السوائل.

2. زيادة كمية البوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم؛ لذا عليك الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم مثل البطاطس والأفوكادو والموز والخضروات الورقية والأسماك والخوخ والبرقوق والجزر.

توصي جمعية القلب الأمريكية بأن تحصل معظم النساء على 2600 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا والرجال 3400 ملليجرام يوميًا.

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ومع ذلك، مع التقدم في العمر قد يواجه جسمك صعوبة أكبر في التخلص من البوتاسيوم من دمك؛ لذا يفضل الحصول على البوتاسيوم من مصادر الطعام بدلاً من المكملات والتحدث إلى الطبيب أولاً.

3. النشاط البدني

تعد زيادة نشاطك البدني طريقة رائعة لمساعدة جسمك على التخلص من أي صوديوم، فقد تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز جسمك لمزيج من الماء والملح، ولكن من المهم الحفاظ على ترطيب جيد عند ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الماء أثناء التمرين عند الحاجة.

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4. الحد من تناول الأطعمة المصنعة

عند تحضير الطعام أو تناوله، يجب محاولة مقاومة الرغبة في إضافة ملح إضافي أيضاً، وتقليل تناول الملح عن طريق الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة واختيار أطعمة منخفضة الصوديوم.

ويفضل طهي أطعمتك المفضلة في المنزل لأنه يمنحك المزيد من التحكم في كمية الملح التي يجب إضافتها إلى طعامك، ويمكنك أيضًا استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إضافية دون زيادة كمية الملح المتناولة.

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ملاحظة من "الجميلة" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

مصدر الموضوع : موقع هيلث لاين