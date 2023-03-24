هل تناول الأرز يزيد الوزن؟

بيروت - نادين محمد - إن تناول الأرز أو عدم تناوله هو أحد الأسئلة التي يطرحها الناس عند محاولة تخسيس الوزن، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فإن الشيء الوحيد الذي يقول الجميع تقريبًا أنه يجب عليك تجنبه هو الأرز.

على الرغم من أنها غذاء أساسي، إلا أنه يوصف بأنه السبب في زيادة الوزن. لكن هل حقا يجعلك الأرز تكتسبي الوزن؟!

هل الأرز يزيد الوزن؟

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الأرز ليس السبب وراء زيادة وزنك، هكذا يرى خبراء التغذية. بينما الإفراط في تناول الطعام بشكل عام هو السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن

إنها حقيقة أن أي شيء بكثرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، في حين أن الأطعمة التي يتم تناولها باعتدال تفيدك. تجاوز السعرات الحرارية اللازمة للشخص العادي بالطبع يزيد الوزن سواء تناولتي الأرز أو غيره من الأطعمة اليومية.

وجدت دراسة تناول سعرات حرارية أقل من الاحتياج اليومي يساعد في إنقاص الوزن. لكن ليس نوعية الأكل هي العامل أو المحرك الرئيسي.

من ثم يقر الخبراء أنه يمكن تناول حصة من الأرز لكن بما يتناسب مع كمية السعرات الحرارية المسموح بها يوميًا، أيضًا هدف إنقاص الوزن يمكن تحقيقه من خلال مجموعة من الجهود تشمل التالي:

1. ممارسة الرياضة أمر لا بد منه

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بغض النظر عن هدف إنقاص الوزن، يجب أن تظلي دائمًا نشيطة بدنيًا للحماية من الأمراض. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب أن تحصل على 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة إلى القوية كل أسبوع للحفاظ على وزن صحي.

2. تناول الفواكه والخضروات

تشكل الفاكهة والخضروات جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي الصحي، لذا تأكدي من تناول الكثير منها إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

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3. تجنبي بعض الأطعمة

يجب أن تتناولي المجموعات الغذائية الرئيسية في نظامك الغذائي، يجب أن تبتعدي عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. يجب تجنب الأطعمة المضاف إليها السكر والدهون المشبعة والصوديوم.

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4. اطعمة الحمية

كما ذكرنا، يجب أن يكون نظامك الغذائي عبارة عن مزيج من مصادر الطعام مثل الحبوب الكاملة والبروتين ومنتجات الألبان .

5. قومي بتضمين 4 أنواع من التمارين

يجب أن يكون روتين التمرين مزيجًا من التحمل والقوة والتوازن والمرونة. يقدم كل شكل من أشكال التمارين هذه فوائد مختلفة ويحسن حياتك.

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المصدر: موقع everyday health