ارملة الشيخ طالب السهيل تُمنَح الدكتوراة الفخرية تقديراً لخدماتها في الحقل العام

منحت السيدة منيرڤا بدرالدين أرملة المرحوم الشيخ الشهيد / طالب السهيل زعيم قبيلة بني تميم ، الدكتوراه الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق فى احتفالية في القاهرة و حضر حفل التكريم حشد كبير من الشخصيات القضائية والفنية والأدبية .

و قدًًمت الحفل الإعلامية سحر الجمل ، وجاء منح الدكتوراه الفخرية للشيخة منيرفا تقديراً لما قدمته من انشطة واعمال متميزة في حياتها الممتدة بداية من دراستها في مدرسة الأميركان في مدينة صيدا اللبنانية ، وتخرجت من الكلية الوطنية في بلدة سوق الغرب ، وقدّمت دراسات وأبحاث في علم الاجتماع وعلم النفس حصلت على شهادة اللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني في الأردن ، و هي عضو في عدة جمعيات ومؤسسات تطوعية وانسانية ، و أسست أخبراً جمعية مودة الأرزة الهاشمية في لبنان لخدمة المجتمع بعد أن كرّست حياتها لخدمة الإنسان في كل بلد عاشت بها وبيت مفتوح للضيف والملهوف قادم من اي مكان ،وكانت الشيخة منيرفا بدر الدين سندا لزوجها في قضاياه الوطنية ، وكان بيتها صالون سياسي وثقافي بشكل يومي على مدى 40 عام .



كما تم منح الدكتوراه الفخرية لكل من المستشار/ ابراهيم عبدالخالق رئيس محكمة جنايات الجيزة ، والمستشار/ ماجد ميشيل ، والمستشار/ ايهاب الدهشان رئيس محاكم الأسرة ، والمستشار/ محمد البيطار . والدكتوراه الفخرية للسيناريست / مجدى صابر وقد تم منح جائزة الأم القدوة للفنانة القديرة / سميرة عبدالعزيز ، وألأم القدوة للسيدة / جيهان عبدالمنعم شقيقة السندريلا سعاد حسني والفنانة/ غادة نافع ومنح سفراء المنظمة لعدة شخصيات منها سفير المناعة الدكتور/ جودة ابو النوار تقديرا لمجهوداته المتميزة في مجال الطب والتغذية والمناعة وسفيرة ادب الأطفال الأديبة / سارة السهيل .



الجدير بالذكر ان هذه المنظمة لها باع طويل في الأدب والفنون والثقافة والعلم وسبق وتم منح الدكتوراه وتكريم شخصيات كبيرة خلال دوراتها السابقة حيث تم منح جائزة للسيدة / جيهان السادات حرم الرئيس الراحل انور السادات، وتكريم وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس/ حسب الله الكفراوي واللواء / خالد فودة محافظ جنوب سيناء والإعلامي جورج قرداحي، وفهمي امام عمر، واقبال بركة وسفير الفاتيكان والإعلامي السعودي/ باجنيد ، و الشاعرة الاماراتية كلثم بن مسعود و الفنانة الكويتية حياة الفهد والمايسترو / سليم سحاب، وغيرهم من كبار رجال السياسة لمن كان لهم دور و باع لخدمات المجتمع و الوطن.

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