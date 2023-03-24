الملكة رانيا العبدالله تنشر صوراً من إفطار العائلة الهاشمية

عمان - لايف ستايل
نشرت الملكة رانيا العبدالله مساء الخميس، صورا من إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك، بحضور أفراد من العائلة الهاشمية.وعلقت الملكة رانيا، على الصور عبر صفحتها على إنستغرام، "الحمدلله الذي بلغنا أجمل أيام السنة. من الإفطار مع العائلة اليوم".
وكانت العائلة الهاشمية احتفلت منذ أسبوعين بزفاف الأميرة إيمان، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، فيما تتحضر في الأول من يونيو المقبل لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين على رجوة خالد السيف.
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