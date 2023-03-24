شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التأثير السلبي للسمنة والدهون في الجسم يزيد من ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة كندية، عن أن المستويات العالية من كتلة الدهون في بعض الأشخاص كانت مرتبطة بصحة عامة سيئة.مهما كانت هناك قوة للعضلات ظاهرة في أجسامهم وفقا لما نشره موقع مايو كلينك العلمى نقلا عن مجلة الطب الوقائي الأمريكية.

وأظهرت الدراسة، أن التأثير السلبي للسمنة الزائدة، والأنسجة الدهنية و على صحة القلب والأوعية الدموية للشخص لم يقابله حتى المستويات العالية من كتلة العضلات.

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات وهي عينة مقطعية تمثيلية لسكان الولايات المتحدة، و تم جمع البيانات باستخدام قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة، وهو إطار تشخيصي يحلل السمنة وكتلة العضلات.

وبناءً على أي جانب من النسبة المئوية الخمسين التي رتبوها، تم تصنيف الأفراد إلى واحد من أربعة أنماط ظاهرية مقترحة: السمنة المنخفضة والعضلات العالية، السمنة العالية والعضلات العالية ، السمنة المنخفضة والعضلات العالية أو منخفضة السمنةو منخفضة -عضلة.

ونظر الباحثون في كيفية ارتباط الأنماط الظاهرية للسمنة العضلات بمستويات الدهون ، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وكذلك نسبة السكر في الدم وضغط الدم، و كما تم تعديل النتائج حسب العمر والجنس والعرق والتعليم.

وتقول الأستاذة المساعدة في قسم الصحة وعلم الحركة وعلم وظائف الأعضاء التطبيقي وأحد مؤلفو الورقة الدكتورة سيلفيا سانتوسا ، أنه من المثير للدهشة أنهم وجدوا أن مؤشر كتلة الجسم ، على الرغم من أنه بعيد عن الكمال ، كان في بعض الحالات مؤشرًا أفضل لمخاطر استقلاب القلب مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

فالأستاذة المساعدة ليزا كاكينامي ، كونكورديا ألومنا والباحثة الحالية في رودس سابين بلامر ، بكالوريوس العلوم 22 ، دكتوراه، و شاركت الطالبة جيسيكا مورفي وتمارا كوهين من جامعة كولومبيا البريطانية في تأليف البحث.

فوائد مؤشر كتلة الجسم

ومع ذلك ، كشفت البيانات عن عدة نتائج مذهلة. بالمقارنة مع مجموعة الدهون المنخفضة / عالية العضلات ، والتي كانت الأكثر صحة من بين المجموعات الأربعة ، لاحظ الباحثون النتائج التالية:

وكانت المجموعتان اللتان تحتويان على نسبة عالية من السمنة أقل عرضة للنشاط البدني وأكثر عرضة للإصابة بدهون غير طبيعية وأنظمة غذائية صحية أقل.

وكان لدى المجموعة عالية السمنة منخفضة العضلات مستويات أعلى من الكوليسترول الكلي ، ومستويات منخفضة من البروتين الدهني عالي الكثافة وانخفاض تناول المغذيات، و كانت هذه المجموعة أيضًا أقل احتمالية بنسبة 56 إلى 66 في المائة لتلبية توصيات النشاط البدني الأسبوعية.

وكان للمجموعة عالية السمنة العضلات العالية قيم غير مواتية لجميع تدابير القلب والأوعية الدموية والسمنة، و كما كان تناول المغذيات أقل، و كانت هذه المجموعة أيضًا أقل احتمالية بنسبة 49 إلى 67 بالمائة لتلبية توصيات النشاط البدني ، وحوالي 80 بالمائة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم و 23 إلى 35 بالمائة أكثر احتمالية لتجاوز تناول الدهون المشبعة الموصى بها.

وبشكل عام ، كان النمط الظاهري عالي السمنة العضلات العالية هو الأقل احتمالا لتلبية توصيات النشاط البدني والمغذيات وكان أكثر عرضة لخطر ضعف صحة القلب.

كان لدى مجموعة الدهون المنخفضة و العضلات المنخفضة مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر بشكل ملحوظ. كان لهذه المجموعة أيضًا أقل قوة قبضة عبر الأنماط الظاهرية الأربعة.

يقول سانتوسا: "إذا نظرنا إلى مخاطر استقلاب القلب على مستوى السكان ، يمكن أن يمنحك مؤشر كتلة الجسم فكرة رخيصة وسريعة عما يحدث".