شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لوجبة إفطار وسحور صحية في رمضان لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث تغيير جذري في الروتين وأسلوب الحياة في شهر رمضان وتتغير مواعيد الوجبات، وهو ما قد يؤثر على مستويات الجلوكوز لمرضى السكر، لذا يجب أن يعرف مرضى السكر الطرق التي يمكنهم بها الصيام وتناول وجبة إفطار وسحور صحية في شهر رمضان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ومن الضروري استشارة طبيبك قبل الصيام لفهم أي مخاطر وحتى يكون لديك خطة جاهزة لإدارة مرض السكري لديك بأفضل طريقة ممكنة.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الخاضع للسيطرة، هناك خطوات يمكنهم اتخاذها لإدارة مستويات السكر لديهم، خاصة أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

هناك العديد من عادات الأكل الصحية التي يجب على الناس اتباعها في الفترات ما بين "السحور" و "الإفطار".

لا تنسى مراقبة نسبة السكر في الدم أثناء الصيام يمكنك القيام بذلك بسهولة أثناء التنقل، حيث تتوفر الآن خيارات أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بالإضافة إلى أجهزة قياس السكر في الدم التقليدية التي تتطلب وخز الإصبع.

من المهم أيضًا أخذ نصيحة الطبيب لفهم أي تغييرات مطلوبة مع الأدوية.

خلال فترة الصيام ، يمكن أن يكون استخدام مقاييس مثل الوقت في النطاق من خلال جهاز المراقبة المستمرة للسكري (CGM) مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري.

الوقت في النطاق هو النسبة المئوية للوقت الذي تكون فيه مستويات الجلوكوز للفرد ضمن نطاق محدد (عادةً 70 - 180 مجم / ديسيلتر).

يرتبط فحص قراءات نسبة السكر في الدم في كثير من الأحيان بوقت أكبر في النطاق ، مما يمكن أن يحسن التحكم في الجلوكوز ويقلل من خطر حدوث مضاعفات صحية على المدى الطويل.

يجب على السكر أن يكون في النطاق لمدة 17 ساعة من أصل 24 ساعة كل يوم.

إلى جانب ذلك ، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب على مرضى السكري مراعاتها أثناء الاحتفال بشهر رمضان إليك بعض النصائح للتحكم في مرض السكري أثناء الاحتفال بشهر رمضان هذا العام:

1- تناول وجبة سحور معززة للطاقة

قم بتضمين المزيد من الأطعمة النشوية الغنية بالألياف التي تطلق الطاقة ببطء، من الشوفان والخبز متعدد الحبوب إلى الأرز البني أو البسمتي ، جنبًا إلى جنب مع الخضار والعدس، يمكنك أيضًا الحصول على البروتينات مثل السمك والتوفو والمكسرات للحصول على الطاقة.

اشرب الكثير من السوائل، ولكن تجنب المشروبات السكرية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية وغير ذلك.

2- مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام:

يعد فحص مستويات الجلوكوز بشكل متكرر أمرًا ضروريًا ، وهناك المزيد من الطرق للقيام بذلك وأنت مرتاح في منزلك. توفر الأجهزة القابلة للارتداء للمراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) خيارًا بسيطًا للأشخاص المصابين بداء السكري للوصول إلى قراءات واتجاهات الجلوكوز في الوقت الفعلي ، مثل أثناء الصيام أو في وقت الإفطار كل هذا مع تجنب ألم الوخزات التي تأتي مع خيارات اختبار الجلوكوز التقليدية.

3- تناول الإفطار بشكل صحيح

عادة ما يتم كسر الصيام بالتمر والحليب، والذي يمكنك اتباعه مع الكربوهيدرات المعقدة تأكد من ترطيب نفسك أيضًا. تناول الأطعمة الحلوة والمقلية أو الزيتية باعتدال ، لأنها يمكن أن تؤثر على صحتك.

يمكن أن تساعد الفاكهة قبل النوم أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر حتى الصباح الباكر.

4- اتبع روتين تمارين خفيفة:

يجب أن تواصل النشاط البدني ولكن تقلل من شدته لتجنب بذل مجهود إضافي، يمكنك تجربة التدريبات البسيطة أو المشي أو اليوجا يمكن أن يساعدك تدريب المقاومة أيضًا على تجنب فقدان العضلات وبناء القوة في هذا الوقت .

5- نم جيدا:

ساعات النوم الكافية - ذات النوعية الجيدة - هي مفتاح الصحة والعافية خاصة خلال شهر رمضان عندما تكون وجبتك قبل الفجر أساسية للحفاظ على طاقتك ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم هو المفتاح.

يساعد هذا أيضًا في تجنب الحرمان من النوم ، والذي يمكن أن يؤثر على جوعك. يمكن أن يدعم هذا أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ، وهو أمر بالغ الأهمية عند إدارة مرض السكري.