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القاهرة - سامية سيد - مع قدوم شهر رمضان يحتاج كل منا إلى تناول وجبات صحية تشعرنا بالشبع والامتلاء بين وجبتي الإفطار والسحور لصيام صحي وتغذية جيدة، لذا نقدم في هذا التقرير 8 نصائح لتغذية جيدة وصيام صحي في رمضان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

8 نصائح لتغذية جيدة وصيام صحي في رمضان

1- رطب نفسك قبل الأكل

الترطيب مهم جدًا عند مراقبة أي صيام، وبالتالي ، من المهم شرب الكثير من السوائل عند الإفطار لمنع الجفاف تأكد من تضمين مشروبات مثل العصير واللبن في الإفطار مع الحليب.

2- التمر يساعد في كسر صيامك

السبب الأساسي وراء تناول التمر في الإفطار هو أنه مصدر طبيعي للسكر، مما يساعد على موازنة انخفاض نسبة السكر في الدم ، مما يسبب الصداع وتغذية الجسم بالطاقة التي يحتاجها بشدة.

3- وعاء الشوربة

تعتبر الشوربات دائمًا خيارًا ممتازًا لتناول الإفطار لأنها تحافظ على رطوبتك ومليئة بالفيتامينات والمعادن. حاول اختيار الحساء الغني بالمغذيات مثل الخضار أو الطماطم أو العدس وتجنب الحساء الذي يحتوي على الكريمة.

4- أكل الخضراوات

الخضار ملئ بالفيتامينات والمعادن والألياف دائمًا ما تكون السلطات الملونة أكثر صحة لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة.

تعتبر حصتان من الخضار خلال كل وجبة قاعدة جيدة. حاول دمج نصف كوب من الخضار النيئة أو المطبوخة، أو كوب واحد من الخضار النيئة الورقية.

5- اختر الكربوهيدرات الصحية

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على كربوهيدرات صحية ومعقدة، قد تشمل بعض الخيارات الجيدة الأرز البني والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والبطاطس والقمح.

بالإضافة إلى كونها مصدرًا كبيرًا للطاقة ، تعد الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا ممتازًا للألياف والمعادن.

6- تناول البروتينات الخالية من الدهون

خلال الإفطار، يعتبر تناول البروتينات الخالية من الدهون أمرًا مهمًا للغاية. وبالتالي ، تأكد من تضمين الأسماك أو الدجاج منزوع الجلد أو الديك الرومي أو منتجات الألبان قليلة الدسم في الإفطار. بالنسبة للنباتيين، يمكنهم اختيار البقوليات والفاصوليا والمكسرات.

7- لا تتسرع في تناول وجبتك

ليست هناك حاجة للاستعجال في تناول وجبة، يمكن أن يتسبب الإفطار عن طريق الإفراط في تناول الطعام مرة واحدة وبسرعة كبيرة في عسر الهضم ومشاكل أخرى في المعدة.

إن تناول كميات صغيرة ببطء هو أفضل طريقة لمنع زيادة الوزن وأفضل لصحتك العامة.

8- تجنب الدهون المشبعة

الوجبات الثقيلة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر والتي يجب تجنبها كلما أمكن ذلك لذلك من الأفضل دائمًا استخدام طرق الطهي مثل الخبز والبخار والشوي والطبخ بدلاً من القلي.

ما الذي يجب تجنبه أيضًا؟

عند الإفطار ، نشعر بالجوع لدرجة لا تسمح لنا بالتفكير في الخيارات غير الصحية. وبالتالي ، تأكد من إضافة المزيد من الأعشاب والتوابل بدلاً من استخدام الملح والسكر لإضفاء نكهة على الوجبات أيضًا ، بدلاً من الحلويات اختر الفاكهة الحلوة.