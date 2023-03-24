شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بالجفاف وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجسم يحتاج إلى كميات من المياه والسوائل على مدار اليوم، .الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم السوائل التي يحتاج اليها، فبتالي تتوقف بعض الوظائف الجسدية بشكل تدريجي ، إذا لم تعوض السوائل المفقودة، فستُصاب بالجفاف. وذلك وفقا لما نشره موقع hamad.qa .

واكدت دراسة أن أي شخص مُعرض للإصابة بالجفاف، ولكن لا تكون الحالة خطيرة إلا لدى الأطفال الصغار وكبار السن، واصحاب الامراض المزمنة.

واظهرت الابحاث ان الإسهال والغثيان أكثر أسباب حدوث الجفاف شيوعًا بين الأطفال الصغار ، ويحتوي اجسام كبار السن علي كمية أقل من الماء في أجسامهم، وقد يعانون من حالات مرضية أو يتناولون أدوية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.

وكشفت نتائج الدراسة ان الاشخاص الذين يعانون من الأمراض البسيطة، مثل العدوى التي تصيب الرئتين أو المثانة، يُمكن أن تؤدي إلى الجفاف لدى كبار السن.

واضاف الباحثون ان الجفاف يحدث لأي فئة عمرية، إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من الماء في أثناء الطقس الحار، خاصة إذا كان الشخص يمارس تمارين رياضية قوية.

وفي ذات السياق اوضحت الدراسة ان الأطفال وكبار السن ومرضى السكري والكلى أو أمراض مزمنة أخرى ، وكذلك الأفراد الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا ، هم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف ، خاصة في صيام رمضان خلال فصل الصيف .

كما اضافت الدراسة ان هناك عوامل خطر الأخرى للجفاف هي الأمراض المصحوبة بالإسهال والقيء والحمى المرتفعة أو زيادة تدفق البول.

ويبدأ الجفاف الشديد بأعراض مثل جفاف الفم الشديد ، وجفاف الجلد وتجعده ، والشعور بالخمول ، ونقص التركيز ، والتعب العام ، والنوم المفرط ، وصعوبة التبول ، والإمساك ، وعدم انتظام ضربات القلب.