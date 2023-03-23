شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الزبادي على السحور له مفعول السحر.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادي من أهم الأطعمة في وجبة السحور الصحية، فهو غنى بالفوائد الصحية ويساعد على ترطيب جسمك وإمداده بالماء والعناصر الغذائية قبل صيام اليوم التالي، وكذلك يمنحك الطاقة، في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز فوائد الزبادي على مائدة سحور رمضان، بحسب موقع "webmd".

فوائد الزبادي في السحور

1- الزبادي يساعد على الشعور بالشبع

اختبرت دراسة من جامعة واشنطن الجوع والامتلاء والسعرات الحرارية التي تم تناولها في الوجبة التالية على 16 رجلاً و 16 امرأة تناولوا وجبة خفيفة تحتوي على 200 سعر حراري. كانت الوجبة الخفيفة إما:

زبادي نصف صلب يحتوي على قطع خوخ ويؤكل بملعقة

نفس الزبادي في شكل صالح للشرب

على الرغم من أن أولئك الذين تناولوا وجبات الزبادي الخفيفة لم يأكلوا سعرات حرارية أقل في الوجبة التالية ، إلا أن كلا النوعين من الزبادي أدى إلى انخفاض معدلات الجوع ومعدلات الشبع أعلى من أي من الوجبات الخفيفة الأخرى.

2- الزبادي غنى ببكتيريا البروبيوتيك الهامة لصحة الأمعاء

الزبادي قد يساعد في تحسين صحة الهضم وعلاج بعض حالات الجهاز الهضمي ، بما في ذلك:

-عدم تحمل اللاكتوز

-إمساك

-إسهال

-سرطان القولون

-مرض التهاب الأمعاء

-عدوى الملوية البوابية

3- بكتيريا البروبيوتيك في الزبادي قد تعزز جهاز المناعة

تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض سلالات البروبيوتيك تقدم بعض الفوائد:

تشير إحدى الدراسات إلى أن البروبيوتيك قد يساعد في مرض التهاب الأمعاء عن طريق تغيير البكتيريا المعوية وتقليل استجابة الجهاز المناعي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض.

أشارت دراسة أخرى إلى أن البروبيوتيك قد يعزز المقاومة والشفاء من العدوى.

4- الزبادي يساعد في منع هشاشة العظام

تلعب التغذية الكافية دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام وعلاجها ، والمغذيات الدقيقة الأكثر أهمية هي الكالسيوم وفيتامين د"

5- الزبادي قد يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

وجدت الدراسات وجود صلة بين تناول منتجات الألبان وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.