شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الصيام للجسم.. أبرزها تقوية المناعة والتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل علي الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة التي تساهم بشكل كبير في حصول الجسم عليها، فشهر رمضان والصيام يزيد من شعورك بالامتنان والطمأنينة إلى الذهن علاوة على بعض الفوائد الصحية الرائعة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthine” العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم خلال شهر رمضان المبارك، الناتجة عن الصيام، ومنها:

- فقدان الوزن الزائد:

بسبب التغيرات التي تحدث في أجسامنا عندما لا نأكل لفترة طويلة، يزداد فرص التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان، فتتغير مستويات الهرمونات في أجسامنا مما يجعل الوصول إلى الدهون المخزنة أكثر سهولة، وأيضا تنخفض مستويات الأنسولين في الجسم وهذا الأمر يحفز حرق الدهون كما أنه يساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل ويعزز عملية التمثيل الغذائي .

- تصبح أكثر نشاطا وحيويا:

الصيام يقلل الالتهاب في الجسم ويقلل من الشعور والإصابة بعلامات تقدم العمر والشيخوخة، كما أنه يقلل من الخطر المرتبطة بأمراض القلب ، فالصيام يعمل علي نشاط وحيوية الجسم.

-يزيد من التركيز:

يقوي ويزيد ويحافظ علي صحة المخ، ويزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة مع حماية الدماغ من التلف.

-يقوي مناعة الجسم:

الصيام يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، فيعمل علي خفض مستويات السكر بالدم، وأيضا يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكولسترول، ولذا يعمل على تقوية المناعة.

-التخلص من السموم بالجسم:

الصيام يقوي أمعائك ويعمل علي تطهير الأمعاء واتخلص من السموم في الجسم، ولذا فالصيام يعمل علي تطهير الجسم.