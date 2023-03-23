بيروت - نادين محمد - حل فصل الربيع، لتطلق الأعشاب الضارة من النباتات حبوب اللقاح في الهواء، والمعروفة باسم التلقيح.

تعد حبوب اللقاح من مسببات الحساسية الموسمية، والتي يشار إليها أحياناً باسم "حمى القش"، عن التعرض للجراثيم أو حبوب اللقاح التي تطلقها الفطريات والأعشاب والأشجار والنباتات الأخرى في الغلاف الجوي.

حساسية الربيع الأسباب والعلاج

يعد التعرض لحبوب لقاح الأشجار والأعشاب أو الفطريات المحمولة في الهواء السبب الرئيسي لحساسية الربيع، والتي تتسبب في إطلاق مواد كيميائية تسمى الهيستامين في الدم، والتي تؤدي إلى سيلان الأنف وحكة العينين وأعراض أخرى.

كما يعد العفن من أسوأ أسباب حساسية الربيع، فقد تكون أعراضه أشد مقارنة بمسببات الحساسية الأخرى والأعشاب، تلعب بعض أنواع الأعشاب دوراً لأعراض حساسية الربيع من خلال إطلاق حبوب اللقاح.

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أعراض حساسية الربيع

سيلان الأنف

احتقان بالحلق

عيون دامعة

العطس

السعال

حكة في العين والأنف

الهالات السوداء تحت العينين.

الصورة من موقع AdobeStock

العلاجات المنزلية لحساسية الربيع

توجد العديد من مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية الموسمية. ومع ذلك، فهي ليست حلاً دائماً للحساسية، كما أنها تأتي مع الكثير من الآثار الجانبية. أفضل علاج طبيعي للحساسية هو تجنبها قدر الإمكان، كما أن هناك العديد من العلاجات المنزلية لعلاج هذه الحساسية أيضاً.

1. حافظي على رطوبتك

عندما يصاب جسمك بالجفاف، تنخفض مناعتك مما سيؤدي إلى احتقان الأنف وسيلان الأنف والعطس والسعال.

لذا حاولي تناول 2 إلى 3 أكواب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ، ويمكنك أيضاً شرب الحساء أو العصائر لتلبي متطلبات جسمك.

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2. الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والبصل الأخضر غنية بالكيرسيتين، ومركبات بيوفلافونويد التي تتحكم في إنتاج الهستامين وإطلاقه في جسمك.

تحتوي هذه الخضروات الورقية أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، وعلى الجانب الآخر يمكنك تناول الخضروات الورقية نيئة، وكذلك مطبوخة في شكل حساء.

الصورة من موقع AdobeStock

3. مشروبات الحمضيات

تعتبر ثمار الحمضيات أفضل مصدر لفيتامين سي، ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تساعد على تعزيز مناعتك؛ لمحاربة أعراض حساسية الربيع.

عليك تناول ثمار الحمضيات أكثر من تناول العصير؛ حيث يعتبر تناول الفاكهة الحمضية أكثر فائدة لجهاز المناعة من تناول العصير.

4. ماء البصل

الصورة من موقع freepik

عندما تتعرضين لمسببات الحساسية، يقوم جسمك على الفور بإفراز الهيستامين. يحتوي البصل على مركب كيرسيتين يساعد على التحكم في إنتاج الهيستامين. ومن ثم فهو مفيد في تقليل أعراض الحساسية.

البصل يعمل أيضاً كمضاد طبيعي للهستامين يساعد على تقليل أعراض الحساسية. يمكن أن يكون مفيداً أيضاً كموسع لفتح الممرات الهوائية.

5. العسل

قد يساعد تناول العسل يومياً في التخفيف من أعراض الحساسية؛ لذلك إذا كنت تتناولينه يومياً، فقد يقلل تدريجياً من حساسيتك لحبوب اللقاح.

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6. شاي النعناع

النعناع علاج طبيعي لحساسية الغبار وحساسية حبوب اللقاح أو حساسية الجهاز التنفسي الأخرى. يحتوي على نوع من الفلافونويد يسمى اللوتلين، والذي يساعد على تثبيط نشاط وإفراز الإنزيمات المضادة للالتهابات، مثل الهيستامين.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة ممتلئة من أوراق النعناع المجفف إلى كوب من الماء، ويتم غليانه لمدة عشر دقائق، اتركي الخليط ينقع ثم يصفى، ويتم تناوله عندما يكون دافئاً قليلاً.

الصورة من موقع AdobeStock

7. الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة والتوابل تساعد على تنظيف ممرات الأنف والحلق المسدود، وتشمل الأطعمة الحارة والساخنة الحساء، والكاري، والفلفل الحار، مما يخفف المخاط والبلغم .

8. زيت الكافور

يعد زيت الأوكالبتوس من الزيوت التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا أيضاً، وعلاج أعراض الحساسية، ويمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الماء وغليانه واستنشاق البخار؛ مما يساعد على فتح الجيوب الأنفية والممرات الأنفية.

الصورة من موقع AdobeStock

9. زيت اللبان العطري

زيت اللبان قد يساعد في علاج التهاب الأنف التحسسي الدائم. لا ينبغي استخدام هذا الزيت العطري بشكل مباشر. يمكن تخفيفه، واستخدامه خلف أذنيك، أو يمكن استنشاقه عن طريق نشره في الهواء.

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موقع هيلث لاين