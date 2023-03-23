اليانسون النجمي علاج للأرق 

بيروت - نادين محمد - اليانسون النجمي أو بذور نبات السوس الصيني ، وهو نوع من التوابل المشهورة المعروفة بنكهة عرق السوس قليلاً. غالبًا ما يستخدم كمشروب كما يستخدم في طهي اللحوم.

اليانسون النجمي هو أحد التوابل الخمسة المميزة في مسحوق البهارات الخمس الذي يستخدم في وصفات عربية عديدة ليعطيها مذاقًا خاصًا. في الغرب ، يعد اليانسون مكونًا شائعًا في المخبوزات مثل الكعك والفطائر.

اليانسون النجمي غني بالمركبات الصحية مثل الليمونين وحمض الغاليك والكيرسيتين ، وكلها تعزز مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

يعد اليانسون النجمي أحد المكونات الرئيسية للعلاج الشعبي للإنفلونزا ، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أيضًا أنه يمكن أن يكون فعالًا ضد الالتهابات الفيروسية مثل الهربس البسيط. الآن بدأ اليانسون النجمي في الظهور كطريقة شائعة لضمان نوم هانئ ليلاً.

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لماذا يساعد اليانسون النجمي على النوم؟

أظهرت دراسة عام 2018 نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الكيميائية والبيوكيميائية أن اليانسون مصدر كبير للمغنيسيوم ومضادات الأكسدة ، وكلاهما يمكن أن يلعب دورًا في فعاليته كمساعد على النوم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تنظيم بعض النواقل العصبية والهرمونات ما يساعد على تهدئة الجسم ومن ثم النوم.

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قد يكون لليانسون النجمي أيضًا فوائد للمزاج ، كما هو موضح في دراسة أجريت عام 2017 في مجلة الطب البديل القائم على الأدلة. أظهرت تلك الدراسة أن زيت اليانسون له تأثير مهدئ على المرضى الذين يعانون من الاكتئاب نتيجة متلازمة القولون العصبي.

الصورة من موقع istockphoto

الآثار الجانبية لليانسون النجمي:

مثل أي دواء أو فيتامين أو مكمل ، يمكن أن يكون هناك بعض الآثار الجانبية لليانسون النجمي. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أظهر باحثون في ألمانيا أن الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه اليانسون النجمي قد يكون لديهم رد فعل تحسسي تجاه الأوسيلتاميفير، المعروف أيضًا باسم تاميفلو. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك تقارير، وفقًا لـ WebMD ، عن الرضع والبالغين المصابين بالنوبات والقيء بعد شرب الشاي باليانسون النجمي.

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المصدر: WebMD