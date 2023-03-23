كيف تحاربي القلق النفسي في رمضان؟

بيروت - نادين محمد - إن الشعور بالقلق مفيد إذا ما كان بمستوى معقول فهو رد فعل طبيعي للمواقف الصعبة التي قد يمر بها الإنسان ولكنه في بعض الأحيان يصبح شديدا فيصاحبه شعور بالتوتر المبالغ فيه والتوجس ومع أيام الصيام خاصه تتأثر الحالة المزاجية عند البعض ليصبحوا حادي المزاج في حين أن القلق يتجاوز الحد الطبيعي يسبب المعاناة ويؤثر على حياة الفرد حتى في ممارسة أبسط عاداته اليومية.

التقت "الجميلة" بالباحثة النفسية والمستشارة النفسية والأسرية سعدية ناصر القعيطي للتوقف على اسباب هذه المشكلة وطرق حلها.



• ما هو القلق بشكل عام؟

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هناك بعض النساء والرجال أيضا يشعرون بالقلق حيال دخول شهر رمضان المبارك وبالرغم من أن هذا الشهر الفضيل من شأنه أن يخفف الكثير من المشاكل النفسية وغيرها ويرفع معدل السعادة والراحة النفسية إلا أن بعض الناس وبسبب ماحولوه من شهر صوم وعبادة وذكر الى شهر استهلاكي، فيعانون بسببه، يتملك النساء الشعور بالقلق والإرهاق النفسي جراء تجهيز طعام الإفطار والبحث عن أصناف طعام جديدة لترضي أذواق أفراد العائلة.



• كيفية التقليل من آثار القلق حين يصبح مزعجاً؟

الصورة عن موقع Freepik



- عليك أن تذكري نفسك أن القلق شيء طبيعي يمر به كل فرد جهزي قائمة الطعام مبكراً حتى لا يصيبك التوتر حين إعداده.

- اطلبي المساعدة من أفراد العائلة فليس من اللائق أن ترهقي نفسك وتضيعي وقتك بإعداد الطعام والبقية منشغلة بأمور أخرى.

- نظمي وقتك فاجعلي وقتاً لك خاصة لقراءة القرآن وتدبره وهذا سوف يمنحك الراحة النفسية ويخفف من القلق لديك.

- كوني قوية الشخصية لا يعني ذلك عدم شعورك بالقلق إنما أن تتعلمي كيفية تقبل القلق الذي ينتابك والتعامل معه كأمر عادي

- مارسي التأمل والاسترخاء ابحثي وسوف تجدين العديد من الأساليب التي ستمنحك الهدوء والراحة وأنصحك بالصلاة الخاشعة فهي سوف تزيل عن بالك كل الضغوطات والمتاعب.

- ابحثي عن مسببات القلق وقومي بوضع حلول لتحد من زيادته أو لمنعه من أن يشغلك.

- تمرني على التفكير الإيجابي المتفائل الذي لا شك سوف يساعدك بالشعور بالهدوء والراحة.

- قومي بممارسة الرياضة بشكل دوري فهي سوف تحد من القلق بشكل كبير فلقد أثبتت الدراسات أن الرياضة البدنية لها دور كبير في التقليل من القلق والاكتئاب.

بعدما تعرفت كيف تحاربي القلق النفسي في رمضان، تابعي الآن كيفية تخفيف الشعور بالعطش في رمضان