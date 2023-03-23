شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تساعد فى التغلب على الأرق وقلة النوم.. منها البابونج والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" هناك أطعمة ومشروبات تساعد فى التغلب على الأرق وقلة النوم نتعرف عليها فى التقرير التالى..
أطعمة تعزز النوم وتساعد فى علاج الأرق
- البابونج
ويساعد مضاد الأكسدة النشط Apigenin الموجود فى البابونج على استرخاء العضلات وتسكينها، كما أن لديها بعض الخصائص المضادة للالتهابات والوقاية من الأعصاب، هذا المضاد للأكسدة يرتبط بمستقبلات الدماغ التي تزيد من النعاس وتوقف الأرق.
- الموز
الموز غنى بالمغنيسيوم ويحتوى على التربتوفان، وكلاهما ثبت أنه مفيد للنوم الجيد، وبالتالى فإن إضافته إلى نظامك الغذائى قد يساعد فى التغلب على الأرق.
- عين الجمل
الجوز هو مصدر غني للأحماض الدهنية ALA و omega-3 (EPA & DHA) التي تساعد في تخليق السيروتونين ، وهو مادة كيميائية تعزز النوم.
- البروتين الخالى من الدهون
الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض أمثلة على البروتينات الخالية من الدهون، ثبت أن التربتوفان، وهو حمض أميني موجود بكثرة في هذه الأطعمة، يزيد من مستويات السيروتونين وبالتالي يعزز النوم.
- الحليب الدافئ
تناول الحليب الدافئ في وقت النوم علاج شائع يساعدك على النوم، ويُعزى هذا التأثير بشكل أساسي إلى التربتوفان وببتيدات الحليب المسماة الكازين المائي التريبتيكي (CTH)، الذى يخفف التوتر ويعزز النوم.