5 طرق يساعدك بها النوم الجيد على إنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يساعدك على إنقاص الوزن؟ هذا ما أكدته الأبحاث العلمية، حيث أشارت دراسة جديدة نُشرت فى JAMA Internal Medicine إلى أن تحسين مدة النوم المثلى والحفاظ عليها يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، وأن يكون استراتيجية صحيحة للوقاية من السمنة وبرامج إنقاص الوزن. لماذا النوم مهم لإنقاص الوزن؟ لماذا النوم مهم لإنقاص الوزن؟ يمكن أن يكون للحرمان من النوم تأثير سلبى على صحتك العامة، بما فى ذلك وزنك.

يجب أن يحصل البالغون على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، وفقًا لمؤسسة النوم الأمريكية أى شىء أقل يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائى وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وغيرها من المشاكل الصحية المزمنة.

طرق يمكن أن يساعدك بها النوم على إنقاص الوزن

1. ينظم الهرمونات

يلعب النوم دورًا رئيسيًا فى تنظيم الهرمونات مثل الجريلين واللبتين التى تتحكم فى الجوع والشبع، فعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم تزداد مستويات هرمون الجريلين، ما يؤدى إلى زيادة الشهية، وانخفاض مستويات اللبتين، ما يقلل من الشعور بالامتلاء.

2. يقلل من التوتر

يمكن أن يؤدى النوم غير الكافى إلى زيادة مستويات التوتر، ما قد يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام وزيادة الوزن، من ناحية أخرى عندما تحصل على قسط كافٍ من النوم تكون أكثر استعدادًا لإدارة التوتر، ما قد يقلل من احتمالية الإفراط فى تناول الطعام المرتبط بالتوتر.

3. يحسن التمثيل الغذائى

النوم ضرورى لعملية التمثيل الغذائى المناسبة. فى حين أن الحرمان من النوم، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Obesity، يمكن أن يؤدى إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة (RMR)، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم قد ينتج جسمك كمية أقل من الهرمون الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن.

4. يزيد من النشاط البدنى

لا شك أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعدك على الشعور بالانتعاش والنشاط عندما تحصل على قسط جيد من الراحة ، فمن المرجح أن تشعر بالنشاط والدافع لممارسة الرياضة.

يرتبط النشاط البدني المنتظم بمساعدتك على حرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائى وفقدان الوزن.

5. يقلل من تناول الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل

قلة النوم يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون، خاصة فى وقت متأخر من الليل.

يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم فى تقليل هذه الرغبة الشديدة وتقليل احتمالية تناول الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل.