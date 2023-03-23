شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب صحية تخليك تبدأ فطارك في رمضان بالشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبق الشوربة لاغنى عنه على موائد الإفطار فى شهر رمضان، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline”، سنتعرف على أبرز فوائد البدء بتناول طبق الشوربة على الصحة العامة، ومنها:

-تقوية العظام :

الشوربة بشكل عام يتم صناعتها من قبل اللحم أو الدجاج، لذا فتناولك لها بعد ساعات صيام طويلة تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لصحة العظام، والتي تساهم بشكل كبير تقويتها وأيضا تعمل على تخفيف ألم التهاب المفاصل.

-التخلص من الوزن الزائد:

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فيمكتك إمداد جسمك بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم المتوفرة في طبق الشوربة، ولكن يجب إزالة الدهون الزائدة من على وجها، وتناولها أو ضمها إلى حميتك الغذائية.

-تقوية الجهاز المناعي:

لأن الشوربة غنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، فتناولك لها يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا الأمر.

-تقوية عضلات الجسم:

لأن الشوربة غنية بالبروتين والأحماض المهمة للجسم، فتناولك لها يساهم بشكل كبير في زيادة نمو العضلات والأنسجة المهمة للجسم.

-الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي:

تساهم الشوربة في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والربو ولذا فتناولك لها يساهم بشكل كبير في علاج مثل هذه المشاكل، ويقلل من أعراض الإصابة بالإنفلونزا بشكل واضح.