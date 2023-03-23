شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم أقل من 5 ساعات في اليوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة جديدة من أن النوم أقل من 5 ساعات في اليوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 74٪ووجدت الدراسة، التى نُشرت في European Heart Journal – Open، صلة بين قلة النوم وأمراض القلب.وقال مؤلف الدراسة الدكتور شواي يوان من معهد كارولينسكا بالسويد، إن النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليلة هي عادة جيدة لتقليل خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية".

ويحدث مرض الشريان المحيطي عندما تضيق شرايين الذراعين والساقين بسبب ترسب اللويحات، وهو أحد الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين، حيث يتعطل تدفق الدم إلى الساقين والذراعين بسبب الترسبات الدهنية.

علامات داء الشرايين المحيطية هي خدر أو برودة في أسفل الساق وضعف النبض في الساقين وتشنجات مؤلمة في الوركين وتغير لون الجلد في الساقين وتقرحات في الساقين لا تلتئم تمامًا وتساقط الشعر في الساقين.

وأجريت الدراسة على نطاق واسع في جزأين في المرحلة الأولى، حاول الباحثون فهم العلاقة بين مدة النوم والقيلولة أثناء النهار وخطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية في 650 ألف مشارك، وفي المرحلة الثانية ، استخدموا المعلومات الجينية لإجراء تجارب عشوائية محكومة بشكل طبيعي لفحصها.

النوم أقل من 5 ساعات في الليلة مرتبط بخطر مضاعف للإصابة باعتلال الشرايين المحيطية

في 53416 بالغًا ، زادت ساعات النوم الأقل من خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور يوان: "تشير النتائج إلى أن النوم القصير ليلاً يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، وأن الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية يزيد من خطر عدم كفاية النوم.

ما الذي يسبب الحرمان من النوم؟

وجدت الدراسة أن البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل تصفح الإنترنت، والعمل حتى وقت متأخر والنوم حتى وقت متأخر من الصباح. أصبحت عادة لدى الكثيرين، فقد حذر خبراء الصحة باستمرار من قلة النوم وعادات النوم المتأخرة لأنها تشكل خطرًا أكبر على الحياة.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن النوم لأكثر من 8 ساعات يزيد من خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية بنسبة 24٪. وبالتالي التركيز مرة أخرى على النوم بشكل كافٍ.

للتأكد من أنك تنام لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا، تأكد من تطوير عادات نوم مناسبة مثل إيقاف تشغيل الأدوات قبل النوم بساعة على الأقل ، وتناول وجبة قبل النوم بساعة ، وتجنب الملهيات مثل الضوء والصوت قبل ذلك.

حاول قراءة كتاب أو التأمل قبل النوم لا تشرب الشاي أو القهوة بعد المساء، حيث يمكن أن تبقيك مستيقظًا حتى وقت متأخر.