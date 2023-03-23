شكرا لقرائتكم خبر عن تناول اللوز النيء قبل الوجبات يساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول 20 جرامًا من اللوز قبل 30 دقيقة من كل وجبة رئيسية يقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت الدراسة إن دمج 20 جرامًا من اللوز، قبل 30 دقيقة من كل وجبة رئيسية أدى إلى انخفاض كبير في السكر وكذلك تحسين الأنسولين، والببتيد C ، ومستويات الجلوكاجون، وتقلب الجلوكوز ومعايير نسبة السكر في الدم.

قال الباحثون إن هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث في آثار حمل اللوز قبل الوجبة على معايير نسبة السكر في الدم لدى الهنود الآسيويين المصابين بمقدمات السكري.

كم عدد حبات اللوز التي يجب أن تأكلها في اليوم؟

بشكل عام ، يستهلك الكثير منا 5-6 حبات من اللوز في اليوم ، ويفضل أن يكون ذلك في وقت مبكر من الصباح.

يوصي الأطباء بتناول 20 جرامًا أو 17-18 كمية من اللوز قبل كل وجبة - الإفطار والغداء والعشاء.

ووجدت الدراسة أن "متوسط مستويات الجلوكوز في الدم عند 30 و 60 و 90 و 120 دقيقة كانت أقل بشكل ملحوظ في النظام الغذائي الذي يتناول حمولة اللوز قبل الوجبة مقابل حمية التحكم.

قال الباحثون إن اللوز هو أحد أكثر الأطعمة الصحية ، وأكدوا على القيمة الغذائية للوز الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف المفيدة جدًا لصحة الإنسان. إن تضمين هذا في النظام الغذائي اليومي لا يساعد فقط في مرض السكري ولكنه يساعد أيضًا في الوظائف البيولوجية الأخرى، حيث يحتوي 20 جرامًا من اللوز على 2.9 جرام من الألياف ويحتوي على 116 سعرًا حراريًا.

وجدت الدراسات أيضًا أن اللوز يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.