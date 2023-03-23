شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف الأنف.. أسباب حدوثه ولماذا يزداد في الصيف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد واجهت نزيفًا في الأنف مرة أو أكثر أو رأيت شخصًا يعاني منه، على الرغم من أنها مشكلة بسيطة، إلا أن نزيف الأنف المتكرر والثقيل يمكن أن يكون مدعاة للقلق.

إحدى الملاحظات الشائعة هي أن نزيف الأنف يميل إلى الزيادة خلال أشهر الصيف، نكتشف فيما يلى سبب حدوث نزيف الأنف ولماذا يزداد في الصيف، وفقا لموقع " onlymyhealth".



ما الذي يسبب نزيف الأنف؟ ما الذي يسبب نزيف الأنف؟ هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف، ومن المهم تحديد السبب الكامن وراء إدارته بفعالية، تتضمن بعض الأسباب الشائعة لنزيف الأنف ما يلي.

الهواء الجاف : يمكن أن تهيج البطانة الداخلية لأنفك بسبب الهواء الجاف ، مما يؤدي إلى الجفاف والتشقق ، مما يجعلها أكثر عرضة لنزيف الأنف.

الصدمة : أي إصابة بالأنف بسبب قضم الأنف أو النفخ بشدة أو إصابة مباشرة بالأنف يمكن أن تسبب نزيفًا في الأنف. في بعض الحالات ، يمكن أن تتسبب الصدمة أيضًا في تمزق أحد الأوعية الدموية في الأنف ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف.

الحساسية : يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى التهاب بطانة الأنف ، مما يجعلها أكثر عرضة لنزيف الأنف.

الالتهابات : يمكن أن تعاني أيضًا من نزيف الأنف بسبب التهابات مثل التهاب الجيوب الأنفية أو نزلات البرد. وذلك لأن هذه الالتهابات تهيج وتسبب التهاب بطانة الأنف مما يسبب النزيف.

الحالات الطبية : يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية ، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات تخثر الدم والأورام ، إلى حدوث نزيف في الأنف.

لماذا يزداد نزيف الأنف خلال الصيف؟

بينما يمكن أن يحدث نزيف الأنف في أي وقت من السنة ، يميل الكثير من الناس إلى تجربته بشكل متكرر خلال أشهر الصيف. فيما يلي بعض الأسباب.

الطقس الحار : يمكن أن يؤدي الطقس الحار خلال الصيف إلى الجفاف ، والذي بدوره يمكن أن يسبب جفاف بطانة الأنف ، مما يجعلها أكثر عرضة لنزيف الأنف.

الرطوبة : في حين أن الهواء الجاف يمكن أن يؤدي إلى نزيف في الأنف ، إلا أن مستويات الرطوبة العالية خلال الصيف يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث نزيف في الأنف. يمكن أن تتسبب مستويات الرطوبة العالية في تضخم بطانة الأنف ، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة ونزيف الأنف.

الأنشطة الخارجية : الصيف هو وقت الأنشطة الخارجية ، ويمكن أن تزيد الرياضات مثل كرة السلة وكرة القدم وكرة القدم من خطر الإصابة بنزيف الأنف بسبب السقوط والإصابات الجسدية الأخرى.

السباحة : تعتبر السباحة نشاطًا صيفيًا شائعًا ، لكن المواد الكيميائية الموجودة في مياه المسبح يمكن أن تهيج بطانة الأنف ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف.

الحساسية : الصيف هو أيضًا وقت للحساسية الموسمية ، ويمكن أن يساهم استخدام مزيلات احتقان الأنف أو مضادات الهيستامين في حدوث نزيف في الأنف.

كيفية منع نزيف الأنف

فيما يلي بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتباعها للوقاية من نزيف الأنف.

حافظ على رطوبة بطانة الأنف : يمكن أن يساعد استخدام مرطب أو بخاخ محلول ملحي في الحفاظ على رطوبة بطانة الأنف ، مما يقلل من خطر الإصابة بنزيف في الأنف.

تجنب المهيجات : تجنب المهيجات مثل دخان السجائر وتلوث الهواء والأبخرة الكيميائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنزيف الأنف.

تجنب فرك الأنف : يمكن أن يتسبب فرك الأنف في إصابة بطانة الأنف ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف.