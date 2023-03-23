شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة لتورم القدمين.. منها القصور الوريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص أن يعاني من تورم القدمين من وقت لآخر خاصة بعد المشي أو الوقوف لفترات طويلة، وغالبًا ما يتم علاجه عن طريق الراحة، وحسب ما ذكره موقع health في بعض الأحيان يكون التورم علامة حمراء لمشكلة أساسية أكثر خطورة ، مثل قصور القلب أو تجلط الأوردة العميقة .

لقد أثبت العلم أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يمكن أن يتحول إلى قاتل صامت يساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع 2 وحالات أخرى.

-القصور الوريدي. تمنع الصمامات الموجودة في أوردة أرجلنا الدم من الانزلاق إلى أسفل بفعل الجاذبية وتجمعه في أوردة الساق مع تقدمنا ​​في العمر ، تتقادم هذه الصمامات أيضًا ، وقد تعمل بكفاءة أقل هذا سبب شائع لتورم القدمين.

-الالتهاب الوريدي يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب المؤلم في الأوردة في تورم القدمين وألم الساق أيضًا.

-تجلط الأوردة العميقة، في هذه الحالة تتشكل جلطات الدم في الأوردة العميقة للساقين تمنع الجلطات عودة الدم من الساقين إلى القلب ، مما يتسبب في تورم الساقين والقدمين يمكن أن يكون هذا خطيرًا جدًا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه على الفور: يمكن أن تتفكك جلطات الدم وتنتقل في الدم إلى الرئتين ، مما يتسبب في حالة تسمى الانسداد الرئوي.

وهذا يمكن أن يسبب ضيق التنفس ، وآلام التنفس ، وعادة تحدث الجلطات في ساق واحدة فقط ، وبالتالي فإن ساق واحدة فقط متورمة بشكل غير عادي في حين أن التورم الجديد في كل من الساقين والقدمين ليس خطيرًا في كثير من الأحيان ، فإن التورم الجديد في ساق واحدة فقط هو أمر يجب أن يجلبه لطبيبك دائمًا.

-فشل القلب ، لا يضخ القلب الفاشل بالفعالية التي يجب أن يضخها ونتيجة لذلك ، يتجمع الدم في أوردة الساق الذي يجب ضخه مرة أخرى إلى القلب بدلاً من ذلك في الأوردة.

-مرض الكبد يمكن أن تؤدي بعض أمراض الكبد إلى انخفاض مستويات بروتين يسمى الألبومين في الدم ، والذي ينتج في الكبد، و يتسبب انخفاض مستويات الألبومين في دخول السوائل في الدم إلى الأنسجة ، مما يؤدي إلى تورم ليس فقط في الساقين والقدمين ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم ، مثل اليدين والوجه.

أسباب أخرى

في بعض الأحيان يكون لتورم القدمين أسباب لا تتعلق مباشرة بتدفق سوائل الجسم على سبيل المثال:

-أمراض العظام والأوتار، يمكن أن تسبب العديد من المشاكل في العظام والأوتار في قدميك أيضًا تورمًا ، على الرغم من أنها تسبب الألم عادةً (على عكس أسباب الأوعية الدموية). تشمل الأمثلة الكسور والتهاب المفاصل والتهاب الأوتار.

-مشاكل الجلد والأظافر، مع تقدمنا ​​في العمر ، تضعف بشرتنا. هذا يجعل الجلد أكثر عرضة للجروح ، والتي يمكن أن تلتهب بعد ذلك ، مما يتسبب في تورم المنطقة القريبة من الجرح. يمكن أن يتسبب الجرح في القدم في تورم القدم بالكامل يمكن أن تؤدي أظافر القدم الغارزة التي تحفر في الجلد إلى تقرحات وتورم.