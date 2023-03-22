6 نصائح مهمة يجب اتباعها بعد حشو الأسنان

كشف طبيب الأسنان الهندي الدكتور نهال ياداف العامل بمستشفى Hari Nagar بمدينة دلهي، انه إذا تمت عملية حشو الأسنان بشكل صحيح فلا ينبغي أن تحدث مضاعفات. ومع ذلك، يجب اتباع بعض النصائح بعد إصلاح التجاويف من خلال حشو الأسنان، وذلك وفق ما ذكر تقرير نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، ناصحا بمجموعة من الإجراءات جاءت على الشكل التالي:

1 - تنظيف الأسنان بالفرشاة برفق

بعد حشو الأسنان، قد يبدو من الطبيعي تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بسبب الألم وعدم الراحة. لكن الدكتور ياداف يقول يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة عند إجراء عملية الحشو للحفاظ على نظافة الفم المناسبة. تحتاج إلى تنظيف أسنانك بلطف مرتين على الأقل يوميًا للتأكد من أنك تقضي على خطر تراكم الجراثيم في فمك. لا تضغط على أسنانك بشدة بل بلطف وعناية. وذلك لأن التنظيف القاسي بالفرشاة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية لأسنانك ويسبب ألمًا أكثر.

2 - استعمل الخيط بشكل صحيح

ذكر الدكتور ياداف أنه بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة بلطف، يجب أيضًا ألا تتخطى تنظيف أسنانك بالخيط. يمكنك أيضًا تنظيف أسنانك بالخيط مرتين يوميًا. سيضمن ذلك عدم بقاء بقايا الطعام بين أسنانك.

3 - تجنب الأطعمة الصلبة

كما نصح الدكتور ياداف بعدم تناول الأطعمة الصلبة مثل المكسرات وقصب السكر. سيؤدي القيام بذلك إلى حدوث ضغط غير مبرر أثناء تعافي الأسنان. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى خلع حشوة الأسنان إذا لم يتم ضبطها بشكل صحيح.

4 - تجنب الأطعمة اللزجة

بالإضافة إلى الأطعمة الصلبة، يجب أيضًا تجنب الأطعمة اللزجة بعد إصلاح التجاويف بحشوات الأسنان. يمكن أن تلتصق هذه الأطعمة بأسنانك وتزيد من تراكم البكتيريا. أيضًا، في حال ما إذا كانت الحشوة تستغرق وقتًا لتثبيتها، يمكن للأطعمة اللزجة أن تزيح الحشوات في بعض الحالات النادرة.

5 - تجنب شرب الماء

وفق ياداف «ننصح المرضى عادة بعدم شرب الماء بعد ترميم الأسنان لمدة 30 إلى 45 دقيقة إذا كانت الحشوة من الأسمنت الشاردي الزجاجي (GIC). هذا هو الإجراء الوقائي الفوري الذي يجب على المرضى اتخاذه في ذلك الوقت. ومع ذلك، هذا يختلف في حالة الحشوات المركبة ولا يحتاج المريض لاتباع هذه الاحتياطات».

6 - تجنب القضم الشديد

ويضيف الطبيب الهندي أنه يجب التأكد من عدم قضم الطعام ومضغه بشدة. كن لطيفًا وعض خفيفًا وامضغ ببطء. هذا لأنه عندما تقوم بالعض فإنك تمارس ضغطًا كبيرًا على أسنانك، ما يسبب لك الألم والوجع بموقع الحشو. سيضمن المضغ ببطء عدم إجراء أي اتصال قوي مع المنطقة التي تم فيها وضع حشوة الأسنان.

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