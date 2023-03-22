يعد ضعف أو اعتلال عضلة القلب هو شكل غير شائع من قصور القلب، يحدث خلال شهور الحمل الأخيرة أو في غضون خمسة أشهر بعد الولادة، حيث يتضخم القلب وتضعف العضلات، مما يؤدي إلى انخفاض كمية الدم الذي يخرج من البطين الأيسر للقلب مع كل انقباض، ومن ثم لا يستطيع القلب تلبية متطلبات أعضاء الجسم من الأكسجين، مما يؤثر على الرئتين والكبد وأنظمة الجسم الأخرى، وأيضاً صحة الجنين.

قد يكون ضعف عضلة القلب أثناء الحمل مرتبطاً بالاختلافات في النظام الغذائي أو نمط الحياة أو الحالات الطبية الأخرى أو الجينات. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين"

ما هي أسباب ضعف عضلة القلب أثناء الحمل؟

يعد سبب ضعف عضلة القلب قبل الولادة غير معروف، ولكن في بعض الحالات قد يكون بسبب التهاب في عضلة القلب، وقد يكون هذا بسبب مرض فيروسي سابق أو استجابة مناعية غير طبيعية.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى سوء التغذية، وتشنج الشريان التاجي، ومرض الأوعية الدموية الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك استعداد وراثي لاعتلال عضلة القلب حول الولادة في بعض العائلات، أيضاً العوامل التالية تزيد من خطر الإصابة بالمرض:

السمنة، وهي سبب رئيسي لهذا النوع من قصور القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

داء السكري.

سوء التغذية أو عدم اتباع نظام غذائي سليم أثناء الحمل.

كبر سن الأم، من هن فوق الـ30 عاماً.

تاريخ من اضطرابات القلب، مثل النوبة القلبية أو ضعف صمام القلب أو التهاب عضلة القلب.

التعرض للسموم، مثل العلاج الكيميائي أو التدخين.

الحمل المتعدد.

استخدام بعض الأدوية لمنع الولادة المبكرة.

كيفية تفادي السمنة أثناء الحمل؟

أعراض ضعف عضلة القلب أثناء الحمل

هناك بعض العلامات والأعراض التي ستساعدك على اكتشاف المرض مسبقاً ومتابعة العناية الطبية:

آلام مفاجئة غير مبررة في الصدر.

الشعور بالتعب والإجهاد المستمر.

الشعور بتسارع ضربات القلب أو الخفقان.

زيادة التبول الليلي.

ضيق في التنفس عند ممارسة أي نشاط وعند الاستلقاء.

تورم القدم والكاحلين.

انتفاخ أوردة الرقبة.

انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف، مما يسبب الدوخة والإغماء.

التعرق المفرط.

احتباس السوائل.

تشخيص ضعف عضلة القلب أثناء الحمل

قد يكون من الصعب اكتشاف ضعف عضلة القلب؛ لأن أعراض قصور القلب يمكن أن تحاكي أعراض الحمل في الثلث الثالث من الحمل، مثل تورم القدمين والساقين وضيق التنفس، ولكن تشمل الحالات الأكثر خطورة أعراضاً مثل: ضيق التنفس الشديد والتورم لفترة طويلة بعد الولادة.

أثناء الفحص البدني، سيبحث الطبيب عن علامات السوائل في الرئتين، أو تسارع معدل ضربات القلب؛ للكشف عن ضعف عضلة القلب.

كما تعتبر اختبارات الدم المعملية جزءاً مهماً من تشخيص ضعف عضلة القلب، وتشمل تلك الاختبارات الصوديوم والبوتاسيوم، وتحليل الدم؛ للبحث عن فقر الدم.

مضاعفات ضعف عضلة القلب أثناء الحمل

تعد من مضاعفات ومخاطر ضعف عضلة القلب وفاة الأم والجنين، وعدم انتظام ضربات القلب وتخثر الدم في الرئتين، وسوف تحتاج الأم إلى وقت للتعافي من هذه المضاعفات.

طرق الوقاية من ضعف عضلة القلب

يجب ممارسة بعض التمارين الخفيفة بعد استشارة طبيبك

تعد الوقاية خير من العلاج، لهذا السبب عندما تحاولين الحمل؛ توقفي عن التدخين، مما سيضمن ذلك صحة جيدة لكِ ولطفلك.

حاولي إضافة ملح أقل في وجبتك. يميل الملح إلى زيادة فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ممارسة بعض التمارين الخفيفة بعد استشارة طبيبك؛ للمحافظة على تدفق الدم بشكل طبيعي.

تعتبر الأنظمة الغذائية قليلة الدسم والخضروات الطازجة جيدة للقلب.

النساء اللواتي تم تشخيص إصابتهن بضعف، من المحتمل أن يعانين منه مرة أخرى أثناء الشهور الأخيرة من الحمل، لهذا السبب إذا كنتِ تخططين للحمل؛ حاولي الحفاظ على نمط حياة صحي، فهو يضمن عدم إصابتك بالمرض مرة أخرى، أو حتى تخفيف الأعراض.

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