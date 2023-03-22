تعرفي آداب تلاوة القرآن الكريم للأطفال

في الحديث عن آداب تلاوة القرآن الكريم للأطفال، لا بدّ من مراعاة بعض الآداب عند تلاوة كلام الله تعالى، والتي لا يدركها الأطفال، إذ تقع على عاتق الآباء والأمهات أن يعلمهم إياها إلى جانب الصلاة، كما ذكرها موقع alukah.net في بحث بعنوان آداب قراءة القرآن الكريم.

ثواب قراءة القرآن الكريم:

أولاً وجب علينا أن نشرح للأطفال فضل وثواب قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته ومعانيه، فهي من أيسر العبادات ذات الثواب الكبير، لما تجمعه من ذكر الله وتذكير النفس بآياته وأحكام دينه، وتذكيرٍ للنفوس بالأمم السابقة والعبرة من القصص وغير ذلك. كما أن قراءة القرآن شاغلة للوقت، الذي قد يشعرون فيه بالجوع قبل الإفطار.

الجلوس بطريقة تناسب المقام:

وهذا يعني عدم الجلوس بهيئة معوَجّة أو بطريقة غير لائقة، فمن الأفضل الجلوس بضم الرجلين وباستقامة، ورفع المصحف من الأرض وعدم مساواة مستواه بمستوى القدمين.

الاستعاذة والبسملة:

يجب تعليم الطفل أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى ” فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ”. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم أيضاً: (البسملة)، عند أول كل سورةٍ.

إخلاص النيّة:

لا بدّ من تعليم الأطفال أنّ تلاوة القرآن الكريم تكون بإخلاص تامّ، وليس في سبيل نيل منصب أو كسب مال، ولا حتى على سبيل المنافسة.

الطهارة:

يجب تعليم الأطفال أنّ الطهارة والوضوء هي من شروط قراءة القرآن الكريم.

نظافة المكان الذي يُتلى فيه القرآن:

لا بدّ من أن يعرف الطفل أنّه لا بدّ من أن يقرأ القرآن الكريم في مكان نظيف وطاهر، لهذا فإنّ المسجد هو أفضل مكان لقراءة القرآن الكريم.

الاتجاه نحو القبلة:

قراءة القرآن بصوت معتدل:

وذلك حتى لا يشوش على من يقرأ بجواره، ولا يظهر للآخرين أن قراءته للفت انتباه من حوله. الحرص على تلاوة القرآن ترتيلاً وتجويداً: لأنّ ذلك أدعى إلى تحقيق الخشوع في القراءة، كما أنّه دلالةٌ على احترام المسلم لكتاب الله، وممّا يُستحَبّ عند تلاوة القرآن أن يستجيب المسلم لِما يتضمّنه من آيات الرحمة. كيف تغرسين حب القرآن الكريم في نفس طفلك؟

الاجتماع لتلاوة القرآن:

ومما يتعلق أيضاً بآداب تلاوة القرآن، الاجتماع لتلاوته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده” فإن الاجتماع في رمضان لتلاوة القرآن الكريم بين أفراد العائلة، يعلم الطفل الالتزام، والتواصل مع الآخر.

القراءة على ترتيب سُور المصحف:

كما يُستحب الابتداء بقراءة الآيات بما يناسب تكامُل موضوعاتها، وقَصصها؛ فإن أراد الطفل ابتداء القراءة من وسط السورة، فإنّه يبدأ من حيث تبدأ القصّة.

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