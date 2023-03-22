مدينة الملك سعود الطبية تُقدم 5 نصائح للتغلب على مصاعب الصيام

قد يشعر أغلب الصائمين بصعوبة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، حيث يعانون من أعراض صحية مختلفة كالصداع والإرهاق، ويفقد بعضهم السيطرة على مشاعرهم ويتسمون بالعصبية، ويمكن تخطي هذه الصعوبات من خلال اتباع بعض النصائح التي تساعد الصائمين على صوم صحي ومريح.

وفي هذا الصدد، نشرت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، انفوغراف، قدمت من خلاله نصائح مهمة للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك.

نصائح للتغلب على صعوبة الأيام الأولى من الصيام:

1ـ شرب نحو 10 أكواب من الماء يومياً للشخص البالغ ذي الوزن العادي.

2ـ تناول وجبات سحور فقيرة بالسكريات المكررة أو النشويات والتخفيف من شرب القهوة قبل دخول الشهر.

3ـ تفادي كل ما يسبب التوتر والانزعاج والقلق والعصبية خلال الصيام.

4ـ تجنب الخروج قدر الإمكان أوقات الظهيرة لتفادي الشعور بالعطش.

5ـ التدرج في الإفطار لتجنب الشعور بالتخمة والانتفاخ.



ووفقاً لخبراء التغذية، فهناك العديد من الطرق الأكثر أمانا لإفطار الصائمين التي تساعدهم في التغلب على مشاكل أيام الصيام الأولى خلال الشهر الفضيل.

طرق يمكن للصائم أن يفطر بها بأمان:

- من الأمور المهمة تناول المياه، لتعويض النقص في الجسم أثناء الصيام.

- الحرص على تناول وجبة صغيرة على الإفطار، لأن تناول وجبة كبيرة مباشرة بعد الصيام يمكن أن يجهد الجهاز الهضمي.

- من الأفضل مضغ الطعام جيداً.

- يجب عليك اختيار الأطعمة المطهية جيدا والتي يسهل هضمها، وتجنب الأطعمة النيئة.

- الابتعاد عن تجربة بعض أنواع من الأطعمة الجديدة على الإفطار، لأنها يمكن أن تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وقد تجعل الشخص يشعر بالمرض.

كما قد يعاني الكثيرون من الخمول في بداية أيام الصيام، والسبب هو تغير نمط الحياة اليومية، وهذا يتسبب في الشعور بالإرهاق وعدم التركيز، والدوخة والتعب والخمول.

نصائح لتقليل حدة الخمول أول أيام الصيام:

- الإكثار من تناول السوائل في الفترة ما بين الإفطار إلى السحور، فعليك تناول 2 لتر من الماء، فالسوائل لها دور كبير في تنشيط خلايا الجسم.

- تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، وينصح أن تكون فاكهة غنية بالألياف كالبرتقال.

- قلل قدر الإمكان من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تتسبب في شعور بالإرهاق، ويمكنك استبدالها باليانسون والنعناع.

- هل تعلم أن تناولك لطبق من السلطة الخضراء يوميا من الحيل الغذائية الرائعة، فهي تساهم في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يفقدها خلال ساعات الصيام، وأيضا يساهم فى تنشيط خلايا الجسم.

- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، السريعة والمقليات في وجبة السحور، لأنها تساهم في شعورك بالعطش والخمول والتعب الشديد خلال ساعات الصيام.

- عليك تناول علبة من الزبادي يوميا بعد وجبة السحور لحصول الجسم على الترطيب، وتجنب تعرضه للشعور بالكسل والتعب.

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