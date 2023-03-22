أهم النصائح لنوم أفضل خلال شهر رمضان

الأرق واضطرابات النوم، من المشاكل المزعجة التي يعاني منها كثير من الصائمين خلال شهر رمضان؛ وذلك بسبب تغيير العادات الغذائية، والسهر الطويل، والتدخين وما إلى ذلك.

يطلع من اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، على بعض النصائح لنوم أفضل خلال شهر رمضان المبارك، فكان الموضوع الآتي:

- جدول محدد للنوم

أولاً ومن الضروري جداً أن يكون لدينا جدول محدد للنوم (أي أن نلجأ إلى النوم كل يوم في وقت محدد). كذلك من الضروري أن ننام بحدود 8 ساعات يومياً لصحة الجسم وعمل جهاز المناعة.

- عدم النوم عند الجوع أو التُخمة

لا يجب علينا أن نذهب إلى النوم إذا كنا لا نزال في حالة تُخمة من الطعام، بل يجب أن ننتظر ساعة ونصف إلى ساعتين بعد تناول الطعام؛ ليهدأ الجهاز الهضمي قبل النوم، ولتجنّب الحموضة التي تعيق النوم. كذلك عدم الذهاب إلى الفراش للنوم في حالة الجوع، بل محاولة تناول وجبة صغيرة صحية؛ مثل سندويتش صغير من الجبنة البيضاء أو اللبنة، مع بعض الخضروات؛ مثل الخيار والجرجير والخس، أو كوب من الشوفان مع القليل من المكسرات النيئة، أو كوب من اللبن الزبادي مع قطع الفواكه...

- الانتباه إلى كمية الكافيين

من الضروري التنبّه إلى عدم الإفراط في تناول المشروبات والعناصر الغذائية التي تحتوي على الكافيين؛ مثل: القهوة، الشاي، الشوكولاتة؛ لأنَّ مادة الكافيين تجعلكم عرضة للأرق، أو لاضطرابات النوم.

- التوقف عن التدخين

التخلي عن استهلاك التبغ؛ لأنَّ مادة النيكوتين في السجائر أو النرجيلة أو غيرهما، ستعيق نومكم دون شك، وترفع ضربات القلب وضغط الدم.

- لا للنوم الطويل خلال النهار

يُفضل تجنّب القيلولة الطويلة خلال النهار؛ لتتمكنوا من النوم بانتظام في فترات الليل، ولكي لا يكون النوم لديكم متقطعاً؛ لأنَّ النوم لمدة 8 ساعات متواصلة مهم جداً لصحة الجسم عموماً، وخصوصاً لإدارة الوزن في شهر رمضان، حيث يُسهم في زيادة معدل الحرق في الجسم.

- مزاولة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار بنحو ساعتين؛ يمكن أن تُسهم في السيطرة على الوزن وحرق سعرات حرارية أكثر، وفي المقابل تجعلنا نشعر بالتعب الذي سيجعلنا بدوره نستسلم إلى النوم العميق وبشكل سريع، فلا تترددي في مزاولة أي نشاط رياضي تفضلينه.

- الحمام الدافئ

يُنصح بالاستحمام بحمام ماء ساخن، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة قبل النوم، للشعور بالاسترخاء، وبالتالي تحفيز عملية النوم الجيد.

- تهيئة أجواء غرفة النوم

للنوم المريح، يفضل إطفاء أي نوع من الإنارة، وإقفال الستائر قبل النوم؛ من أجل تحضير الأجواء للنوم العميق.

- تناول الأغذية التي تساعد على النوم

قد يكون من المفيد جداً التركيز باعتدال على بعض الأطعمة التي تحارب الأرق، ولعل أبرزها: مغلي البابونج، مغلي اليانسون، اللوز النيئ، الجوز، الكيوي، الموز، اللبن، الزبادي، منتجات الشوفان، الأسماك المدهنة والمشوية، وغيرها التي تُسهم في جعل النوم أفضل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مشاكل نوم الرُضّع قد تؤدي إلى اضطرابات عقلية في فترة المراهقة

دراسة تؤكد أن تواجد الأزواج بجانب بعضهم يقلل من اضطرابات النوم