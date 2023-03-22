شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على حرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من دهون البطن ليس مجرد رغبة تجميلية، إنه ضروري لصحة أفضل وتعتبر دهون البطن من أخطر مناطق تخزين الدهون في الواقع ، تزيد دهون البطن من مخاطر الوفاة المبكرة حتى لمن يتمتعون بوزن صحي.وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز الطرق للتخلص من الدهون الزائدة هي:

1: الفاصوليا

الفاصوليا مليئة بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تقضي على الالتهاب في الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي وجود التهاب مزمن إلى زيادة الوزن.

2: السلمون بدل اللحم البقري

من الخطأ الشائع محاولة خسارة الدهون عن طريق التخلص من الدهون تمامًا من نظامك الغذائي، إنه ليس غير فعال فحسب إنه غير صحي الحيلة هي الحصول على الدهون الصحيحة الدهون المشبعة ، الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان ، لن تفيدك في إنقاص وزنك ، ولكن استبدال تلك الدهون ببعض أنواع الدهون المتعددة غير المشبعة ، مثل السلمون ، يعد خيارًا أفضل.

3: الزبادي

أظهرت دراسة أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتناولون ثلاث حصص من الزبادي الخالي من الدهون يوميًا (بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية) فقدوا دهونًا ووزنًا أكثر بشكل ملحوظ من أولئك الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

4: الفلفل الأحمر

هل تعلم أن كوبًا من الفلفل الحلو سيعطيك ثلاثة أضعاف كمية فيتامين سي الموصى بها لتناولك اليومي؟ والخبر السار هو أن فيتامين سي رائع في محاربة دهون البطن .

5: البروكلي

على غرار الفلفل الحلو ، يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين سي قم بإقرانه مع بعض الحمص وستحصل على وجبة طاقة.