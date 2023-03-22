بيروت - نادين محمد - أسباب الحساسية المفاجئة عديدة، فيمكن أن تصيب هذه الحساسية أي شخص في أي وقت، ففي الحالات الشديدة من الحساسية الغذائية، يكون بعض الأشخاص معرضين لخطر الإصابة بالحساسية المفرطة.

تؤدي هذه الحالة التي تهدد الحياة إلى رد فعل مناعي يقلل بشكل خطير من ضغط الدم، ويضيق مجرى الهواء. إليك الأسباب المفاجئة للحساسية المفاجئة، وأهم الأعراض وكيفية تشخيصها .

أسباب الحساسية المفاجئة

على الرغم من أننا غالبًا ما نفكر في الحساسية على أنها تبدأ في الطفولة، إلا أن الحقيقة هي أن العديد من البالغين يجدون أنفسهم فجأة يتعاملون مع الحساسية لأول مرة في وقت لاحق في الحياة.

وجدت الدراسات الحديثة أن ما يقرب من 50٪ من البالغين الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام قد طوروا واحدة على الأقل من الحساسية لديهم في مرحلة البلوغ.

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لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يجعل جهاز المناعة يتفاعل فجأة مع أحد مسببات الحساسية، ولكن الأسباب قد تشمل ما يلي:

1-تاريخ عائلي من الحساسية:

يبدو أن الحساسية لها سبب وراثي قد يتطور فقط في أعمار معينة، أو بسبب أنواع معينة من التعرض. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحساسية كشخص بالغ إذا كان أفراد عائلتك من الدرجة الأولى يعانون من الحساسية أيضًا.

2-الإفراط في استخدام المضادات الحيوية :

تشير بعض الدراسات إلى أن هذا قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالحساسية كشخص بالغ.

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3-التغييرات في البيئة:

الانتقال إلى منطقة جغرافية جديدة بها نباتات أو ملوثات أو طقس مختلف، يمكن أن يتسبب في تعرضك لمسببات الحساسية التي لم تتعرض لها من قبل.

4-العدوى:

قد نواجه حساسية من البالغين بعد أن يمر جسمك بضغط جسدي أو عاطفي، مثل عدوى الحلق التي تسببها بكتيريا المكورات العقدية.



أعراض الحساسية المفاجئة

عندما يتعلق الأمر بالحساسية، تميل الأعراض إلى التفاقم بمرور الوقت، وقد يشكل بعضها خطرًا على الحياة. تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة التي تحتاج إلى الانتباه لها ما يلي:

تمامًا مثل الحساسية الموسمية، يمكن أن تظهر الحساسية الغذائية في أي وقت، ولكن إذا أصبت بحساسية تجاه الطعام، فمن غير المرجح أن تختفي، وتعد أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا عند البالغين هي:

- حساسية الطعام، وهي تورم الشفتين واللسان والحكة، ولمدة تصل إلى ساعة بعد تناول طعام معين.

- صعوبة في التنفس

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- خفة الرأس

- نبض سريع وضعيف

- تشخيص أسباب الحساسية المفاجئة

- يمكن لطبيبك إجراء اختبارات الدم والجلد لتشخيص أو استبعاد الحساسية الغذائية. يمكنهم أيضًا المساعدة في التمييز بين حساسية الطعام وحساسية عدم تحمل الطعام.

اختبار الخدش:

باستخدام هذا الاختبار، تخدش إبرة صغيرة تحتوي على مادة مسببة للحساسية معينة جلد ذراعك أو ظهرك. إذا أصبحت بشرتك حمراء أو منتفخة بعد 15 إلى 20 دقيقة، فأنت تتفاعل مع هذا المسبب للحساسية.

فحص الدم:

يحلل هذا الاختبار عينة الدم لوجود الغلوبولين المناعي E (IgE)، والأجسام المضادة المرتبطة بمسببات الحساسية المحددة.



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علاج أسباب الحساسية المفاجئة

عادة ما يتم وصف قلم حقن الأدرينالين للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام. يقدم هذا الجهاز حقنة من الإبينفرين لوقف تفاعل مناعي خطير.

سواء كنت قلقة بشأن الحساسية الموسمية أو البيئية أو الغذائية، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين صحتك.

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المصدر : موقع oakbrookallergists