بيروت - نادين محمد - تشير الدراسات إلى أن الصيام خلال شهر رمضان يمكن أن يؤثر على النوم. وفقًا للبحث، فإن أولئك الذين يصومون خلال شهر رمضان قد يكون لديهم أوقات نوم واستيقاظ متأخرة عن أولئك الذين لا يصومون. قد يعانون أيضًا من انخفاض جودة النوم.

فقد يعاني الكثيرون من مشاكل الأرق خلال شهر رمضان فإذا كنت تبحثين عن نصائح لنوم أفضل في رمضان، خاصة أن قلة النوم تزيد من عدم التركيز، وقد تعد فترات النوم الأطول أكثر فائدة من عدة قيلولات قصيرة؛ للحصول على قسط كافٍ من الراحة، فيجب محاولة النوم والاستيقاظ مرة أخرى في نفس الوقت تقريبًا كل يوم؛ لمساعدة جسمك على تنظيم إيقاع الحصول على نوم أكثر راحة.

نصائح لنوم أفضل في رمضان

إليك مجموعة نصائح لمساعدتك على النوم بشكل أفضل في رمضان:

1. الاستحمام قبل النوم

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يساعد الحصول على دش منعش قبل النوم على التمكن من الاسترخاء والنوم بشكل أسرع. يساعدك الاستحمام على الاسترخاء ويمكن أيضًا أن تنخفض درجة حرارة جسمك الأساسية بعد الخروج من الماء الدافئ، وهذا يساعدك على الشعور بالنعاس.

2. حافظي على الدفء والراحة

من المهم الحفاظ على الدفء والراحة، قد يكون هذا بسبب شعور جسمك بالضعف نتيجة الصيام.

3. تحديد موعد للنوم

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يعلمنا رمضان التحكم في الوقت، لذا فإن تحديد وقت محدد للنوم والتخطيط له أمر بالغ الأهمية؛ حتى يصبح جسمك عرضة للنوم في وقت معين وبسرعة أكبر.

4. الخروج أثناء النهار

إن محاولة الخروج أثناء النهار في نزهة قصيرة، تساعد في منح عقلك وقتًا للاسترخاء، ولكن أيضًا الهواء النقي والتمارين الخفيفة ستزيد من احتمالية نومك بشكل أفضل في تلك الليلة.

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5. جربي القيلولة

يمكن أن يساعدك أخذ قيلولة بعد الظهر على قضاء اليوم، إذا كنت تشعرين بالتعب من الصيام فاسمحي لنفسك فقط بالنوم لمدة 20 دقيقة، عليك ضبط منبهك للتأكد من أنك لست في السرير لفترة طويلة.

غفوة سريعة بعد العمل وقبل الإفطار يمكن أن تجعل قضاء المساء أسهل قليلاً. تعمل القيلولة مع العديد من الأشخاص وتتطلب عشرين دقيقة فقط من يومك.

6. طعام صحي

تجنبي الأطعمة السكرية أو الدهنية وأي شيء يحتوي على الكافيين. تعتبر الوجبات الخفيفة والصحية أفضل؛ حتى لا يضطر جسمك إلى العمل لوقت إضافي في محاولة لهضمها.

يجب الانتباه إلى أن هناك العديد من الأطعمة التي تعمل على مساعدتك على النوم، يُعتقد أن بعض الأطعمة تساعد على النوم. من بينها الأسماك الدهنية وأنواع معينة من المكسرات والأرز الأبيض، اختاري هذه الأطعمة عند تناول الطعام في وقت متأخر من الليل لمساعدة جسمك على الاستعداد لنوم جيد.

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يجب الحد من تناول الأطعمة الحارة التي يمكن أن تلهب بطانة المعدة الحساسة بعد الصيام. يمكن أيضًا أن تؤدي أطباق رمضان المفضلة المليئة بالسكر والمقلية مثل السمبوسة أو التمر المحشو إلى تعطيل النوم؛ لذا احرصي على تقليل تناولها.

7. حجب الضوء

بينما قد تكونين جاهزة للنوم في الساعة 11 مساءً خلال شهر رمضان، قد لا تكون عائلتك كذلك، يمكن الاستعانة بسدادات أذن جيدة وقناع للعين لحجب الضوء والضوضاء.

يجب التأكد من حجب أي إضاءة محيطة من مصابيح الشوارع، أو الأضواء المنزلية بواسطة الستائر أو الستائر المعتمة أو قناع العين، ويجب تجنب استخدام الهاتف أو الكمبيوتر المحمول قبل النوم مباشرة؛ لأن الضوء الأزرق يمكن أن يقطع النوم.

8-تجنب الكافيين

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لا نحتاج أن نخبرك أن الكافيين سيبقيك مستيقظة. لكن القهوة قد تبقيك مستيقظة في الليل بآثارها المنشطة والمدرّة للبول، والتي تستمر لعدة ساعات.

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المصدر : موقع saatva