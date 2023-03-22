بيروت - نادين محمد - فوائد التمر على الريق عديدة، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة التمور الجافة، فهي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وخاصة الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مع الألياف، ويشتهر التمر أيضاً بتركيزه الغني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب والرئة، مما يجعله واحداً من أكثر الأطعمة المثالية لصحة القلب.

يحتوي التمر أيضاً على العديد من العناصر الغذائية التي تعطي فوائد صحية مختلفة لجسمك من خفض الكوليسترول إلى عظام صحية.

أبرز فوائد التمر على الريق

1-يخفض نسبة الكوليسترول

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يجب أن يُدرج التمر في نظامك الغذائي لأنه يمكن أن يقلل الكولسترول على الفور ويساعد في التحكم وزنك.

يوفر التمر أنواعًا مختلفة من مضادات الأكسدة لعلاج الأمراض المختلفة التي تحمي خلاياك من الجذور الحرة التي قد تسبب تفاعلات ضارة في جسمك وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

يعد التمر غنياً أيضاً بالنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر مغذية مهمة للغاية للحفاظ على صحة العظام ومنع الاضطرابات العظمية، كما أنه غني بفيتامين K الذي يساعد على تنظيم تخثر الدم، ويساعد على استقلاب العظام، ويعد الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام هم أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام. يمكن أن يقوي التمر عظامك ويقويها.

2-يعزز صحة الدماغ

يحتوي التمر على مادة الكولين وفيتامين ب المفيدة جدًا لعملية التعلم والذاكرة، خاصة عند الأطفال المصابين بمرض الزهايمر.

تم ربط التناول المنتظم للتمور بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر وتحسين الأداء المعرفي لدى الأفراد الأكبر سنًا.

يعد التمر مفيداً أيضًا في تقليل الالتهاب، وهو أمر مهم للوقاية من مرض الزهايمر.

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3-يحسن صحة الجهاز الهضمي

يعد التمر غنياً بالألياف الطبيعية، ويحتوي على ما يقرب من 8 جرامات من الألياف في 100 جرام من التمور.

تساعد هذه الألياف الطبيعية على تنظيم حركات الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك التناول المنتظم للتمور على تجنب أو حتى تخفيف الإمساك ومجموعة المشاكل التي يسببها.

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4- التخلص من السموم من الجسم

يساعد التمر في دعم صحة الكبد، ويعمل أيضًا على منع تليف الكبد من خلال دعم وظائف الكبد الصحية، يسمح التمر لجسمك بالتخلص من السموم بطريقة طبيعية مما يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد.

5- فوائد التمر على الريق للتحكم في مرض السكري

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يعد مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعًا. يتم علاج مرض السكري في الغالب باستخدام العديد من أدوية السكري ومكملات الإنسولين التي يتم تناولها عن طريق الفم.

تشير الأبحاث إلى أن التمر مفيد في تقليل نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون، ويمكن أن يزيد من إنتاج الإنسولين، ويساعد أيضًا في تقليل معدل امتصاص الجلوكوز من الأمعاء.

6-يحسن البشرة

يعتبر التمر مصدرًا أيضًا ممتازًا لفيتامين C و D مما يساعد على الحفاظ على مرونة بشرتك ويحافظ على نعومتها.

يحتوي التمر أيضًا على خصائص مضادة للشيخوخة وتمنع تراكم الميلانين.

جربي ماسك التمر لتبييض البشرة

الصورة من موقع freepik

7-يساعد على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد تناول التمر كل صباح على معدة فارغة قبل التمرين في منحك دفعة من الطاقة، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي، وذلك لأن التمر غني بالألياف، مما يبطئ الامتصاص في الأمعاء الغليظة.

8-فوائد التمر على الريق لتحسين صحة القلب

الصورة من موقع AdobeStock

حفنة من التمر يوميًا قد تحسن صحة قلبك. يحتوي التمر على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تكوين تصلب الشرايين والوقاية من أمراض القلب.

9 -تقوية العظام

نظرًا للمستويات الكبيرة من المعادن مثل النحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم الموجودة في التمر، يتم تقوية العظام، ويتم مكافحة الاضطرابات المرتبطة بالعظام المؤلمة مثل هشاشة العظام.

تساعد هذه المعادن في تكوين عظام قوية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من فيتامين K الذي يسهل عملية التمثيل الغذائي للعظام وينظم تخثر الدم.

ويفضل طهي أطعمتك المفضلة في المنزل؛ حيث يمنحك الطهي في المنزل المزيد من التحكم في كمية الملح التي يجب إضافتها إلى طعامك، ويمكنك أيضًا استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إضافية دون زيادة كمية الملح المتناولة.

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ملاحظة من "الجميلة" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

مصدر الخبر موقع هيلث لاين